Новий СЕО Intel планує реформу виробництва та напрямку розробки рішень для АІ

18 марта 2025 г., 9:35

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Новий генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) перед своїм поверненням в компанію у вівторок розглянув значні зміни в методах виробництва чипів і стратегії штучного інтелекту, повідомили Reuters двоє людей, знайомих з ситуацією.

Нова концепція включає реструктуризацію підходу компанії до штучного інтелекту і скорочення персоналу, щоб вирішити проблему, яка з точки зору Тана у повільному розвитку і роздутому шарі менеджменту середньої ланки. Модернізація виробничих операцій компанії, яка колись виробляла лише чипи для самої Intel, але була перепрофільована на виробництво напівпровідників для зовнішніх клієнтів, таких як Nvidia, є одним з основних пріоритетів Тана, зазначають джерела агенції Reuters.

За словами цих джерел, плани все ще формулюються і можуть змінитися.

На загальних зборах після свого призначення на посаду генерального директора минулого тижня він сказав співробітникам, що компанії потрібно буде приймати «жорсткі рішення».

Експерт з напівпровідникової індустрії Ділан Пател (Dylan Patel) зазначив, що великою проблемою колишнього генерального директора Intel Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger), який залишив компанію в грудні, було те, що він був «занадто добрим». «Він не хотів звільняти групу менеджерів середньої ланки так, як було потрібно зробити», - резюмував він.

Тан, якому зараз 65 років, у минулому генеральний директор Cadence, яка займається розробкою програмного забезпечення для проектування мікросхем, та інвестор у сфері технологій, був членом правління Intel. Але він пішов у відставку в серпні минулого року. Повернувшись на посаду генерального директора, Тан має намір очолити американського колоса після десятиліття невдалих рішень трьох генеральних директорів, коли компанія не змогла створити чипи для смартфонів і проґавила різке зростання попиту на процесори зі штучним інтелектом, що дозволило конкурентам Arm Holdings і Nvidia домінувати на цих ринках.

Intel повідомила про річний збиток за минулий рік у розмірі 19 мільярдів доларів, уперше з 1986 року.

У найближчій перспективі Тан має намір підвищити продуктивність виробничого підрозділу Intel Foundry, який вже виробляє чипи для інших компаній, таких як Microsoft і Amazon, агресивно залучаючи нових клієнтів.

Компанія також відновить плани з виробництва чипів, які живлять сервери штучного інтелекту, і зверне увагу на сфери, що виходять за рамки серверів, у кількох областях, таких як програмне забезпечення, робототехніка та базові моделі штучного інтелекту.

«Ліп-Бу Тан буде витрачати багато часу на вислуховування клієнтів, партнерів і співробітників, оскільки він приєднається до команди і буде тісно співпрацювати з керівниками підрозділів, щоб позиціонувати бізнес для майбутнього успіху», - сказав представник Intel в підготовленій заяві.

На перший погляд, стратегія Тана виглядає як доопрацювання стратегії Гелсінгера. Центральним елементом плану Гелсінгера було перетворення Intel на контрактного виробника мікросхем, який би конкурував з TSMC, клієнтами якої є Apple, Nvidia та Qualcomm.

Гелсінгер виділив десятки мільярдів доларів на будівництво заводів у США та Європі для виробництва чипів як для Intel, так і для зовнішніх замовників, але він був змушений зменшити ці амбіції, оскільки ринок для основних продуктів Intel дещо охолов.

За словами двох джерел Reuters, знайомих з ситуацією, Тана був активним критиком звільнення Ґелсінґера.

Протягом більшої частини своєї історії Intel виробляла чипи лише для одного клієнта - для себе. Коли Гелсінгер став генеральним директором у 2021 році, він визначив пріоритетом виробництво напівпровідників для інших, але не зміг забезпечити рівень обслуговування клієнтів і технічного сервісу, як конкурент TSMC, що призвело до затримок і невдалих тестів.

Погляди Тана сформувалися в результаті багатомісячного аналізу виробничого процесу Intel після того, як наприкінці 2023 року рада директорів призначила його на спеціальну посаду з нагляду за цим напрямком, згідно з поданою до регуляторних органів заявою.

У своїй оцінці він висловив розчарування культурою компанії, повідомили джерела Reuters, зазначивши, що Intel втратила філософію «виживають лише параноїки», закріплений колишнім генеральним директором Енді Гроувом (Andy Grove). Він також прийшов до висновку, що прийняття рішень сповільнюється роздутим штатом співробітників, повідомляє Reuters.

Минулого року Тан представив деякі зі своїх ідей раді директорів Intel, але вони відмовилися їх реалізовувати, за словами людей, знайомих з цим питанням. У серпні він раптово подав у відставку через розбіжності з радою директорів, повідомляє Reuters.

Коли Ліп-Бу Тан повернеться на посаду генерального директора цього тижня, він оцінить свіжим поглядом робочу силу Intel, яка наприкінці минулого року була скорочена приблизно на 15 000 до майже 109 000 осіб, кажуть джерела.

Окрім скорочень, Тан не має іншого вибору, окрім як змусити існуючі виробничі потужності Intel працювати в короткостроковій перспективі. Наступне покоління вдосконалених чипів Intel, оснащених функціями штучного інтелекту, під назвою Panther Lake, буде залежати від власних заводів компанії з використанням нового техпроцесу «18A».

Фінансовий успіх Intel цього року пов'язаний з високими продажами майбутнього чипа.

В опублікованому в середу меморандумі Intel повідомила, що планує зберегти контроль над заводами, які залишаються фінансово і операційно відокремленими від підрозділу проектування чипів, і має намір відновити позицію Intel як «напівпровідникового виробника світового рівня».

Перехід Intel на контрактне виробництво може бути успішним, якщо Тан залучить принаймні двох великих клієнтів для виробництва великих обсягів чіпів, повідомили Reuters галузеві аналітики та керівники Intel.

Частково зусилля, спрямовані на залучення великих клієнтів, включатимуть вдосконалення процесу виробництва чипів Intel, щоб полегшити його використання потенційними клієнтами, такими як Nvidia і Google.

За останні тижні Intel продемонструвала вдосконалення своїх виробничих процесів і привернула інтерес з боку Nvidia і Broadcom, які запустили попередні тести, повідомляє Reuters. Більш того, Advanced Micro Devices також оцінює виробничі можливості Intel.

Очікується, що Tan працюватиме над способами підвищення продуктивності або «виходу», щоб забезпечити більшу кількість мікросхем з кожної кремнієвій пластині, оскільки вони переходять до серійного виробництва свого першого власного чипа з використанням техпроцесу 18A в цьому році.

Мета полягає в тому, щоб перейти на щорічний графік випуску мікросхем АІ, як у Nvidia, але на це підуть роки. За словами галузевих джерел, щонайменше до 2027 року Intel не зможе розробити переконливу нову архітектуру для свого АІ-чипа.

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