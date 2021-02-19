Facebook и СМИ

19 февраля 2021 г., 12:55

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Facebook решился – в ответ на предлагаемое в Австралии законодательство, в соответствии с которым онлайн-платформы должны будут платить издателям за используемый контент, социальная сеть запретит «использование» такого контента пользователям. Практически это означает, что пользователи в Австралии не смогут поделиться или увидеть в своей ленте новостной контент вообще, а пользователи в остальном мире не смогут поделиться или увидеть в ленте контент австралийских СМИ. Соответственно, те вообще потеряют возможность получать трафик из Facebook и даже постить свой контент на страницах в Facebook, а СМИ из остального мира потеряют австралийскую аудиторию Facebook.

Facebook еще в прошлом году предупреждал, что смысл существования сети не ограничивается постингом новостей и сеть готова от этого отказаться. Но шаг все равно беспрецедентный.

Только недавно инициатор закона интриговал, что «мы накануне громких сделок». В каком-то смысле, если не придираться к слову «сделок», он не обманул. Остается вопрос – что решит делать Google?

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Размахнувшись, Facebook забанил не только традиционные СМИ, точнее, их контент, но и часть правительственных страниц и даже метеорологические службы. Пострадали службы спасения, официальные страницы профсоюзов и даже некоторые блоггеры. Впрочем, Facebook можно понять – характер сообщений на этих страниц вполне новостной, кто их знает, не поступят ли требования и за него платить?

Кстати, обещанный закон о выплатах СМИ еще не принят.

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Вдогонку – а News Corporation, компания того самого Руперта Мэрдока, буквально тут же объявляет о заключении трехлетнего контракта с Google Showcase. В корпорацию входят такие издания как The Times, Sunday Times, Wall Street Journal, The Sun, Sky News и другие, включая много австралийских СМИ. В пресс-релизе корпорация отдельно благодарит австралийские власти за патриотизм и поддержку журналистики.

Что недвусмысленно сообщает всей аудитории, что Google не Facebook и платить согласен.

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