Евросоюз сделает обязательным для всех гаджетов наличие зарядного порта USB-C

24 сентября 2021 г., 13:40

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Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, вчера выдвинула проект закона, который обяжет производителей смартфонов и другой электроники оснащать свои устройства стандартным портом зарядки USB-C.



«Европейские потребители достаточно долго беспокоили горы несовместимых зарядных устройств, накапливающихся в ящиках. Мы дали промышленности достаточно времени, чтобы предложить свои собственные решения, теперь пришло время для принятия законодательных мер по общему зарядному устройству», – заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager)



Это может иметь огромное влияние на Apple, которая по-прежнему использует собственный разъем Lightning для зарядки iPhone и лишь недавно оснастила портами USB-C некоторые модели iPad и MacBook.



Представитель Apple сказал в ответ: «Мы обеспокоены тем, что строгие правила, предписывающие только один тип разъема, сдерживают инновации, а не поощряют их, что, в свою очередь, наносит вред потребителям в Европе и во всем мире. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с заинтересованными сторонами, чтобы помочь найти решение, защищающее интересы потребителей, а также способность отрасли вводить новшества и предлагать пользователям новые захватывающие технологии».



Конкуренты Apple, такие как Samsung и Huawei, оснастили некоторые из своих последних телефонов портами USB-C, но многие из их старых телефонов имеют порты micro-USB.



Согласно новым правилам, USB-C станет стандартным портом для всех смартфонов, а также планшетов, цифровых камер, наушников, портативных динамиков и портативных игровых консолей.



Кроме того, Комиссия хочет потребовать от технологических фирм, чтобы те прекратили комплектовать свои продукты зарядными устройствами.





Предложение является частью пересмотренной Директивы по радиооборудованию, которая должна будет пройти голосование в Европейском парламенте, прежде чем станет законом.



В прошлом году Европарламент поддержал идею общего зарядного устройства, так что, последнее предложение с большой долей вероятности получит широкую поддержку депутатов. .Затем у производителей электроники будет два года, чтобы привести свою продукцию в соответствие с новыми требованиями.

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