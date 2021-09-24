Стала доступна iPadOS 15

24 сентября 2021 г., 12:56

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Компания Apple объявила о том, что iPadOS 15 стала доступна для установки.



Как отмечается, благодаря новым функциям ОС iPad становится ещё более универсальным устройством, а инструменты многозадачности – более удобными и интуитивно понятными. Появились новые варианты отображения виджетов на главном экране, Библиотека приложений, функция «Короткие заметки» предлагает ещё больше удобных способов для записи заметок, а с обновлениями FaceTime общение по видеосвязи ещё больше приближено к реальному. iPadOS 15 доступна в качестве бесплатного обновления с сегодняшнего дня.

В iPadOS 15 работать сразу с несколькими приложениями стало ещё проще, чем раньше. Новое меню многозадачности отображается вверху приложений, позволяя перейти в режим Split View или Slide Over одним касанием. Теперь у пользователей есть быстрый доступ к главной странице при работе в режиме Split View, а новая специальная панель позволяет работать сразу с несколькими приложениями, в которых часто бывает открыто много окон, например с Safari и Pages.



Совершенно новые сочетания клавиш и обновленная строка меню позволяют делать гораздо больше, в том числе выполнять настройку и переключаться между режимами Split View и Slide Over, пользуясь внешней клавиатурой.

Теперь на страницах главного экрана можно размещать не только приложения, но и виджеты — так у пользователей появляется больше возможностей персонализации и ещё больше информации перед глазами. Новый увеличенный размер виджетов, созданный специально для большого дисплея iPad, идеально подходит для видео, музыки, игр, фото и много другого.



На iPad также доступна Библиотека приложений, которая автоматически распределяет приложения по удобным категориям, таким как «Продуктивность», «Игры» и «Недавно добавленные», и предоставляет к ним доступ прямо из Dock.

Функция «Короткие заметки» позволяет легко создавать заметки из любой точки iPadOS. Просматривая сайт в Safari или читая отзыв о ресторане в Yelp, пользователь может мгновенно вызвать «Короткие заметки», чтобы записать мысль или сохранить ссылку, — и сразу вернуться к тому, чем он занимался.



Кроме того, в Заметках появились новые способы работы и упорядочивания записей. С помощью тегов можно помечать заметки, а потом быстро находить их в специальном браузере и в смарт-папках. Работая над общими заметками, пользователи могут использовать функцию упоминаний, чтобы уведомлять соавторов, отмечая их в заметках. А в новом режиме просмотра активности можно увидеть все изменения, недавно внесённые в заметку.

Аудио- и видеофункции FaceTime значительно обновились, чтобы общение по видеосвязи стало более естественным и приближенным к реальному общению. Пространственное аудио меняет направление звука во время групповых звонков FaceTime в зависимости от того, с какой стороны окна расположена карточка с видео того или иного собеседника. Новый режим работы микрофона «Изоляция голоса» устраняет фоновый шум и выделяет голос пользователя, задействуя средства машинного обучения. Режим «Широкий спектр», напротив, позволяет слышать все фоновые звуки.



Портретный режим в FaceTime размывает фон, чтобы всё внимание было направлено на пользователя. А во время групповых звонков FaceTime можно выбрать новый режим «Сетка», чтобы видеть всех участников одновременно. Изображения участников будут при этом одного размера. Этот вариант очень удобен при общении в больших группах.



Кроме того, в iPadOS 15 к звонкам FaceTime можно подключать даже пользователей устройств под управлением Android и Windows. Пользователи iPhone, iPad или Mac могут создать ссылку и переслать её через Сообщения, Календарь, электронную почту или стороннее приложение, чтобы любой человек мог присоединиться к звонку FaceTime, используя веб‑браузер. Звонки FaceTime в браузере также защищены сквозным шифрованием, поэтому о безопасности данных можно не беспокоиться.



Позже этой осенью станет доступна функция SharePlay, с помощью которой пользователи смогут делиться впечатлениями с друзьями и близкими во время звонков FaceTime: вместе слушать музыку, смотреть фильмы или сериалы, заниматься на онлайн-тренировках или пользоваться различными приложениями. SharePlay будут поддерживать Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+, а также Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, SoundCloud, TikTok, Twitch и многие другие сервисы. Функция SharePlay будет доступна на iPhone, iPad и Mac, а благодаря общим элементам управления воспроизведением любой участник сеанса SharePlay сможет включать, приостанавливать или перематывать просматриваемый контент. Функция SharePlay поддерживается также на Apple TV, поэтому пользователи смогут вместе смотреть фильмы или сериалы на большом экране.

В iPadOS 15 появилась функция «Фокусирование». Она помогает сосредоточиться на важных делах, фильтруя уведомления на основании настроек пользователя. Например, в рабочее время можно включать вариант «Работа», и тогда пользователю будут поступать уведомления только от коллег и от рабочих приложений. Вариант «Личное» будет полезен во время встреч с родными и друзьями. Чтобы меньше отвлекаться, можно создать специальные версии страниц главного экрана, оставив на них только нужные приложения и виджеты. Если у пользователя включён один из режимов Фокусирования, его статус автоматически отображается в Сообщениях и в сторонних приложениях, поддерживающих эту функцию, например в Slack.



Дизайн Уведомлений изменился: появилась возможность добавлять фото контактов для людей, а значки приложений стали крупнее, чтобы их было проще узнать. Теперь пользователи могут получать сводку уведомлений — удобно упорядоченную подборку уведомлений за день — в выбранное время, например утром или вечером. Так будет проще следить за всем происходящим в течение дня.

Благодаря интеллектуальным функциям, работающим непосредственно на устройстве, «Онлайн-текст» распознаёт текст на фотографиях в самых разных приложениях, в том числе в браузере, и позволяет выполнять с ним различные действия: копировать и вставлять в документы, находить дополнительную информацию и переводить на другой язык. Можно, например, коснуться номера телефона, чтобы по нему позвонить, или адреса веб-страницы, чтобы открыть её в Safari. Функция «Что на картинке» позволяет больше узнать об известных произведениях искусства, достопримечательностях, книгах, растениях (включая цветы) и породах животных.



Spotlight теперь позволяет искать изображения в приложении «Фото» и в интернете, а при поиске контактов отображает новые мультимедийные карточки, содержащие недавние разговоры, отправленные фотографии и даже геопозицию человека, если он разрешил делиться ею с вами в Локаторе. В сочетании с функцией «Онлайн-текст» Spotlight может находить текст на фотографиях, в том числе и написанный от руки.



Приложение «Перевод» станет доступно на iPad и будет поддерживать новые функции, с которыми общение становится более простым и естественным. Функция автоперевода улавливает звуки речи и автоматически определяет язык, позволяя пользователям спокойно разговаривать, не нажимая постоянно кнопку с микрофоном. Чтобы общение было ещё более личным, два человека могут сесть лицом к лицу и положить iPad посередине — перевод их реплик будет отображаться с разных сторон устройства. Теперь на iPad можно перевести любой текст — достаточно выделить его и выбрать «Перевести». Также поддерживается перевод рукописного текста. А если добавить к этим возможностям функцию «Онлайн-текст», то можно переводить даже текст на фотографиях.

С новыми функциями обеспечения конфиденциальности пользователям будет проще выяснять, как их данные используются в приложениях, и контролировать это использование. Функция «Защита конфиденциальности в Почте» не позволяет отправителю узнать, было ли его письмо открыто, и скрывает IP‑адреса, чтобы отправитель не мог определить местонахождение пользователя или создать на основе таких данных профиль пользователя. Дополнительные средства конфиденциальности введены и для Siri: теперь все голосовые запросы по умолчанию обрабатываются только на устройстве.1 Это также позволяет расширить возможности персонализации, добавить офлайн-запросы и увеличить скорость работы голосового помощника.

Safari предлагает новые возможности для персонализации. Группы вкладок позволяют сохранять вкладки и быстро получать к ним доступ на iPhone, iPad или Mac. С такими функциями, как настраиваемая стартовая страница и сторонние расширения в iPadOS, Safari становится ещё более мощным инструментом, адаптированным под индивидуальные потребности пользователя.



Раздел «Отправлено Вам» предлагает совершенно новый способ взаимодействия с контентом, который родные или друзья прислали вам в Сообщениях. Фото, статьи и музыка, которыми с вами поделились в Сообщениях, автоматически попадают на новую вкладку.

В Фото значительно обновились Воспоминания: изменился дизайн, появились иммерсивные интерактивные возможности интерфейса и интеграция с Apple Music, которая благодаря интеллектуальным функциям учитывает личные предпочтения пользователя и подбирает мелодии, подходящие к воспоминаниям на снимках.



В iCloud+ появились новые премиальные функции, такие как «Скрыть e‑mail», расширенная поддержка защищённого видео HomeKit и новый передовой сервис iCloud Private Relay2 для обеспечения конфиденциальности в интернете, — и всё это без доплаты. Обладатели подписки iCloud будут переведены на iCloud+ автоматически. Все тарифные планы iCloud+ могут совместно использовать все пользователи группы Семейного доступа, чтобы каждый в семье мог воспользоваться преимуществами новых функций, доступом к хранилищу и более высоким уровнем обслуживания.

В Картах появились новые возможности навигации и просмотра местности благодаря гораздо более детальному представлению городских районов, торговых кварталов, возвышенностей и отдельных зданий. Также добавлены новые цвета и отметки дорог, специальные значки достопримечательностей и новый ночной режим с лунным освещением.



Функции универсального доступа стали ещё удобнее для пользователей. Система звукового сопровождения интерфейса VoiceOver теперь задействует встроенные интеллектуальные функции для анализа изображений и может предоставлять пользователям больше данных о присутствующих на них людях, тексте, таблицах и других объектах. Поддержка сторонних устройств, отслеживающих движения глаз пользователя, позволяет ему таким образом управлять iPad. Функция Sound Actions позволяет настроить Виртуальный контроллер таким образом, чтобы он воспринимал звуки, издаваемые с помощью губ и языка. Кроме того, настройки дисплея и размера текста теперь можно задавать по отдельности для разных приложений.

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