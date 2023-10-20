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Естонія стала восьмою європейською країною на мапі «Нової Пошти»

20 октября 2023 г., 17:35
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Компанія Nova Post відкрила перше відділення в столиці Естонії та запустила кур’єрську доставку. Відділення працює щодня. Там клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Обіцяють доставку з України від п'яти діб. Вартість відправлення з України в Естонію становитиме від 250 грн за документи до 1200 грн за посилку до 30 кг. Вантажі сплачуються в залежності від точної ваги.

Також клієнти можуть викликати кур'єра через сайт та мобільний додаток Nova Post, щоб зробити відправлення на будь-яку адресу по всій Естонії. Доставка або забір відправлення кур’єром з адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

Нагадаємо, що Nova Post вже відкрила 66 відділень в Естонії, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

«Цього року ми відкриваємо відділення у всіх країнах Балтії. У березні Nova Post вийшла на ринок Литви, сьогодні відкриваємо перше відділення в Естонії, а вже через тиждень запрацюємо у Латвії. Загальні інвестиції у наш розвиток в країнах Балтії складають 300 тис. євро», – говорить Олександр Лисовець, генеральний директор Nova Post Europe.

Естонія стала восьмою європейською країною на мапі «Нової Пошти»

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