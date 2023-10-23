Загинуло шість співробітників «Нової Пошти» в результаті обстрілу логістичного центру оператора

23 октября 2023 г., 8:15

Ввечері 21.10.2023 агресор влучив ракетою С300 в логістичний центр «Нової пошти» в Харкові.



На жаль постраждалі всі співробітники компанії, які були у той момент на зміні у терміналі. Як повідомила компанія, у них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до влучення ракети.



Шість співробітників «Нової пошти» загинули через прицільний удар російськими ракетами по цивільному об'єкту. Шістнадцять поранених, серед них у важкому стані.



Компанія опублікувала імена загиблих на знак памʼяті й скорботи:

Олександр Темніков, 31 рік

Дмитро Герасічкін, 30 років

Артем Акопов, 21 рік

Олександр Біжанов, 22 роки

Владислав Панков, 28 років

Олексій Єрмола, 23 роки



У неділю 22 жовтня «Нова пошта» оголосила день трауру. «Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні», заявили у компанії.



Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним та близьким.

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