TSMC очікує "рік здорового зростання", оскільки прибуток за третій квартал перевершив очікування

20 октября 2023 г., 16:25

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TSMC повідомила про падіння чистого прибутку в третьому кварталі, що завершився 30 вересня 2023 року.



Консолідований дохід у розмірі 546,73 млрд тайванських доларів (16,96 млрд дол.), чистий прибуток у розмірі 211,00 млрд тайванських доларів (6,54 млрд дол.) та розбавлений прибуток на акцію у розмірі 8,14 тайванських доларів (1,29 доларів США на одну АДР).



У річному обчисленні дохід у третьому кварталі знизився на 10,8%, тоді як чистий прибуток і розбавлений прибуток на акцію знизилися на 24,9%. Порівняно з другим кварталом 2023 року, результати третього кварталу продемонстрували зростання - виручки на 13,7% та чистого прибутку на 16,1%.



Валова маржа за квартал склала 54,3%, операційна маржа - 41,7%, а маржа чистого прибутку - 38,6%.



У третьому кварталі поставки 3-нанометрових пластин склали 6% від загального доходу від продажу пластин, 5-нанометрових - 37%, 7-нанометрових - 16%. На передові технології, які визначаються як 7-нанометрові та більш досконалі технології, припало 59% загального доходу від продажу пластин.



"Наш бізнес у третьому кварталі був підтриманий потужним зростанням нашої провідної 3-нанометрової технології та вищим попитом на 5-нанометрові технології, що було частково компенсовано постійним коригуванням запасів клієнтів, - наголосив Венделл Хуанг (Wendell Huang), віце-президент і фінансовий директор TSMC. - У четвертому кварталі 2023 року ми очікуємо, що наш бізнес буде підтримуватися подальшим високим темпом розвитку нашої 3-нанометрової технології, що частково компенсуватиметься постійним коригуванням запасів замовниками".



Дохід від сегменту високопродуктивних обчислень, який включає в себе висококласні мікросхеми AI, склав 42% від загального обсягу продажів, що нижче в порівнянні з 44% в попередньому кварталі, але вище в порівнянні з 39% роком раніше.



Вей пояснив скорочення автомобільного сегмента до 5% з 8% у попередньому кварталі тим, що галузь коригує запаси після трьох років "дуже високого" попиту. Він сказав, що очікує зростання попиту в наступному році, оскільки на дорогах з'явиться більше електромобілів.



Виходячи з поточних бізнес-прогнозів компанії, керівництво очікує, що за четвертий квартал 2023 року дохід становитиме від 18,8 до 19,6 млрд дол.



Очікується, що попит на персональні комп'ютери та смартфони, два основні драйвери бізнесу TSMC, очолить відновлення, а зростання штучного інтелекту також збільшить попит на її передові мікросхеми та вдосконалену упаковку.



"Ми можемо очікувати, що 2024 рік буде роком здорового зростання для TSMC, - заявив генеральний директор Сі Сі Вей (C.C. Wei). - За ці кілька місяців ми почали спостерігати стабілізацію попиту на кінцевому ринку ПК та смартфонів, а контроль над запасами став більш здоровим, ніж ми думали".



З огляду на тривалу невизначеність, TSMC заявила, що "належним чином скоротила" свої капітальні витрати на цей рік приблизно до 32 млрд дол. Капітальні витрати за три місяці до вересня знизилися на 13% в порівнянні з попереднім кварталом до 7,1 млрд дол.

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