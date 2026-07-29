На 1 млн дол. ошукали шахраї близько тисячі інвесторів, під виглядом навчання

29 июля 2026 г., 13:35

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Правоохоронці викрили організовану групу, яка під виглядом навчання інвестуванню в криптовалюту ошукала майже тисячу українців. За даними Нацполіції, наразі встановлено 988 унікальних акаунтів, що можуть належати потерпілим, а загальна сума збитків оцінюється приблизно у 1,11 млн дол. Чотирьох учасників схеми затримали, суд відправив їх під варту.

За версією слідства, організатори працювали під брендом «Українська фінансова академія». Через рекламу у Facebook та Instagram вони пропонували пройти навчання інвестування, обіцяючи підтримку «досвідчених трейдерів» і швидкий прибуток. Після реєстрації потенційних клієнтів менеджери збирали інформацію про їхній фінансовий стан, а далі переконували переказувати кошти на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці. Для цього використовували фейкову інвестиційну платформу, де відображався вигаданий дохід.

Щоб посилити довіру, окремим користувачам дозволяли вивести невеликі суми. Після цього їх схиляли до нових вкладень. Якщо людина намагалася повернути свої гроші, доступ до рахунку блокували, а для нібито розблокування вимагали додаткові платежі – комісії або внески до «резервного фонду».

Слідство також стверджує, що учасники схеми свідомо обирали фінансово вразливих людей. Серед потерпілих є пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. За інформацією поліції, окремі жертви переказували заощадження, відкладені на лікування чи купівлю житла, а після втрати власних коштів оформлювали кредити, щоб продовжити інвестування. Для залучення нових клієнтів використовували й позитивні відеовідгуки самих потерпілих, які на той момент ще не підозрювали, що демонстрований на платформі прибуток був фіктивним.

Обшуки провели у Харківській та Дніпропетровській областях. Чотирьом затриманим повідомили про підозру за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах та створення й участь у злочинній організації. Максимальна санкція – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці заявляють, що встановлюють інших учасників схеми та повне коло потерпілих.

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