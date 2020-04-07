Elcore Cloud перевела «Брокард-Украина» на Amazon Web Services

7 апреля 2020 г., 15:45

+11

голос Tweet

Компания Elcore UA, официальный дистрибьютор ИТ решений и облачных сервисов Amazon Web Services заключил контракт с «Брокард-Украина», в рамках которого будет проведена миграция онлайн-магазина компании на платформу AWS.



Как отмечается, что «Брокард-Украина» после нескольких месяцев тестирования официально запустила онлайн-магазин BROCARD.UA, в котором как и во всей сети BROCARD представлена исключительно оригинальная продукция всемирно известных брендов.



Сообщается, что когда компания начала работу по запуску интернет-магазина, ИТ-директор «Брокард-Украина» Дмитрий Юшин поставил перед своим подразделением задачу выбрать платформу, которая выдержит любые пиковые нагрузки. А кроме того будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности и предоставит прозрачную и прогнозируемую систему тарификации. Команде разработчиков веб- приложения в свою очередь необходим был эффективный инструментарий для обеспечения оперативного и качественного проведения продукта по всему циклу от теста до промышленной эксплуатации.



В результате сравнений многих предложений была выбрана платыформа Amazon Web Services, которая полностью оправдала ожидания как департамента ИТ, так и команды разработчиков.



В результате внедрения уже функционирует интернет-магазин, где размещают заказы десятки тысяч клиентов, а департамент ИТ готов к любому масштабированию в кратчайшие сроки и обладает всеми необходимыми средствами для планирования, управления и защиты инфраструктуры.



«Доступ к ресурсам AWS мы получили в течение часа после подписания договора с партнером AWS в Украине Elcore Cloud. На развертывание необходимых нам сервисов ушло не более недели. При использовании AWS, мы уверены, что каждая гривна нашего бюджета инвестирована в бизнес, так как мы платим только за используемые ресурсы. Благодаря функции Auto Scaling, платформа выдает нам ровно столько ресурсов, сколько нам необходимо, в режиме реального времени. Как только нагрузка растет, мы моментально получаем дополнительные мощности, а при снижении нагрузки автоматически снижается и наше потребление», – заявил Дмитрий Юшин.



«Наша цель – сделать использование AWS для наших клиентов максимально удобным и эффективным, поэтому в оформлении договорных отношений мы стараемся свести к минимуму бюрократические процедуры и затраты времени, а наши инженеры готовы уделить команде клиента столько времени, сколько нужно для адаптации ко всем преимуществам работы с AWS», – отметил Александр Фомин, руководитель направления AWS компании Elcore Cloud.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации