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HP обновила устройства без картриджа Neverstop Laser

7 апреля 2020 г., 15:05
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HP обновила устройства без картриджа Neverstop Laser

Компания HP расширила возможности лазерного принтера без картриджа HP Neverstop Laser и объявила о запуске двух новых моделей.

Как подчеркивается, новые технологии HP Neverstop Laser позволяют использовать принтер в течение нескольких месяцев без необходимости заправки тонером и значительно минимизировать простои в работе.

Серия HP Neverstop Laser появилась на рынке весной прошлого года и представлена принтерами и МФУ с уникальным плунжерным методом заправки тонера за считанные секунды.

Стартового запаса тонера этих устройств хватает для печати 5000 страниц, заправочный комплект рассчитан на 2500 страниц, и при этом обеспечивается самая низкая стоимость печати в своем классе, по заявлению производителя. Также подчеркивается, что экономия ощутима при каждой перезаправке — заправочный комплект тонера стоит дешевле, чем стандартные картриджи, рассчитанные только на 1000 страниц. Таким образом, в процессе эксплуатации количество напечатанных страниц увеличивается в 2,5 раза.

Принтер осуществляет постоянную индикацию статуса запаса тонера: устройство оснащено специальными датчиками контроля, которые открывают шлюз для добавления тонера после печати первых 2500 страниц. Эта технология позволяет избегать просыпаний тонера и грязи при заправке. Для самостоятельного пополнения тонера достаточно всего 15 секунд.

Среди доступных опций HP Neverstop Laser для подключения устройства — USB порт, Wi-fi или сетевой коннектор RJ-45. Устройства оснащены технологией управления документами Smart Tasks с мобильным приложением HP Smart App (в моделях HP Neverstop Laser 1000W и HP Neverstop Laser 1200W).

Технология HP Neverstop Laser, позволяющая снизить уровень выбросов углекислого газа при использовании принтера, прошла сертификации Blue Angel и Energy Star 3.0. Новые устройства более чем на 25% изготовлены из переработанного пластика, а заправочный комплект — на 75%. Воздействие на окружающую среду в течение всего срока службы на 84% меньше по сравнению с обычными лазерными принтерами, что обусловлено использованием системы непрерывной подачи тонера и увеличением доли переработанного пластика в конструкции устройства.


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