Среднегодовой рост европейского рынка устройств для умного дома превысит 14%

7 апреля 2020 г., 16:25

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В последнем квартале 2019 г. на европейский рынок было поставлено 39,9 млн устройств для умного дома, что на 20,4% больше в годовом сравнении. В целом за год объем локального рынка, по данным IDC, достиг 107 млн устройств. По измерителю «YoY» рост достиг 20,0%.

Рынок Центральной и Восточной Европы вырос на 53,5%. Продолжающийся переход на стандарт DBV-T ускорил спрос на умные продукты, особенно высоким был интерес к Смарт ТВ.

Как ожидается, при среднегодовом росте за период с 2020 по 2024 г. в размере 14,2%, по итогам 2024 г. европейский рынок освоит не менее 201,1 млн умных устройств.

В первой половине 2020 г. интерес к умных продуктам впервые замедлится, что объясняется вспышкой коронавируса и связанными с этим закрытием заводов, нехваткой комплектующих, а также перераспределением расходов пользователями в сторону решений, необходимых для организации удаленной работы. Кроме того, интерес к подобным продуктам заметно упал после переноса на будущий год Олимпиады и Чемпионата Европы по футболу.

В финальной четверти 2019 г. крупнейшим вендором оставался Amazon.com (7,7 млн устройств, +27,7% «YoY», доля 19,4%). Следом разместились Google (6 млн устройств, +20,0%, доля 15,2%), Samsung (5 млн устройств, +11,1%, доля 12,7%) и LG Electronics (4 млн устройств, +11,3%, доля 10,1%).

Сегмент продуктов для видеоразвлечений останется крупнейшей категорией — при CAGR в размере 7,1% по итогам 2024 г. за ними окажется 40,5% рынка.

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