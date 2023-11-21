Поставки смартфонів у Європі знизилися на 11% у ІІІ кв.

21 ноября 2023 г., 12:25

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Згідно з останнім звітом Counterpoint Research, поставки смартфонів у Європі знизилися на 11% у третьому кварталі 2023 року.



Показники у Західній Європі скоротилися на 8%, що свідчить про незначне відновлення після 14% падіння в попередньому кварталі. Однак Східна Європа продемонструвала 15% через тривалі економічні та геополітичні виклики.



"У третьому кварталі цього року були зафіксовані найнижчі обсяги поставок смартфонів з 2011 року. Однак деяким виробникам вдалося закріпитися на ринку, наприклад, брендам TECNO та Infinix (особливо в росії), тоді як HONOR добре почувається в Західній Європі. Попри те, що ринкові частки провідних гравців залишаються майже незмінними, китайські виробники міняються місцями між собою», прокоментував загальний стан ринку, аналітик Counterpoint Research Харшит Растогі (Harshit Rastogi).



Продажі Samsung знизилися на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досягли найнижчого рівня поставок з 2011 року. Падіння було пом'якшено завдяки запуску нових складаних пристроїв, які отримали тепле прийняття в регіоні.



Apple досягла найвищої частки у 24%, незважаючи на те, що її продажі знизилися на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягли найнижчого показника з 2014 року. Цей виробник, ймовірно, буде лідером у наступному кварталі завдяки відкладеному попиту на оновлення для серії iPhone 15.



Продажі Xiaomi знизилися на 13% у третьому кварталі 2023 року, але цей виробник провідним гравцем у Східній Європі, захопивши там 35% ринку. Бренд також стикається з негативною реакцією на деяких західноєвропейських ринках (наприклад, у Фінляндії) через свою тривалу присутність на російському ринку.



HONOR був єдиним брендом з першої п'ятірки, який продемонстрував зростання в річному обчисленні, наблизившись до рівня, який був до його відокремлення від Huawei (у останньої), і увійшов до п'ятірки лідерів. Бренд, ймовірно, відбере частку ринку в інших китайських компаній (наприклад, OPPO).



TECNO та Infinix (від Transsion) різко зросли в регіоні, збільшившись на 192% та 518% відповідно, причому Росія є основним ринком для обох брендів. У найближчі квартали конкуренція серед китайських OEM-виробників посилиться, навіть попри те, що паралельний імпорт підтримує ринок для Samsung і Apple.



Невизначеність OPPO в регіоні відобразилася на її поставках, які знизилися на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак Східна Європа обмежила регіональне падіння бренду, продемонструвавши зростання на 27%. У найближчі квартали бренд, ймовірно, зіткнеться з більшою кількістю проблем у Західній Європі.



"Хоча ринок продовжував скорочуватися, великі запуски, такі як серія iPhone 15 і п'яте покоління складаних смартфонів Samsung, пом'якшили падіння. Темпи падіння сповільнюються, і, хоча ми ще не очікуємо повернення до зростання, ми оптимістично налаштовані на сильне завершення року. Однак економічні умови залишаються складними, і люди не розлучаються зі своїми пристроями довше, ніж будь-коли. Тому ми очікуємо, що ринок залишатиметься млявим в осяжному майбутньому», зазначив асоційований директор Counterpoint Research Ян Стрияк (Jan Stryjak).

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