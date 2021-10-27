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Sergey Petrenko

"Джеймсы Бонды" выбирают Amazon

27 октября 2021 г., 12:43

"Джеймсы Бонды" выбирают Amazon — три крупных разведывательных агентства Великобритании, GCHQ, MI5 и MI6, будут использовать сервисы AWS для размещения секретной информации и обмена её со своими линейными сотрудниками.

Утверждается, что Amazon не будет иметь доступа к информации, а использования облачных сервисов позволит обмениваться информацией быстрее и надежнее.

Особых комментариев стороны сделки не дают, впрочем, а что, собственно, комментировать? Разве что вполне вероятные казусные ситуации, когда секретные сведения, добытые одной спецслужбой в другой стране, могут лежать буквально на одном физическом сервере с аналогичными сведениями, добытыми разведкой этой другой страны в стране первой спецслужбы.

"Джеймсы Бонды" выбирают Amazon

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