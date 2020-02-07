Число угроз для Android в прошлом году уменьшилось на 40%

7 февраля 2020 г., 12:45

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«Доктор Веб» опубликовала обзор вирусной активности для мобильных устройств за 2019 г. За этот период антивирусные продукты Dr.Web Для Android обнаружили на устройствах пользователей 19,4 млн угроз — на 40,9% меньше, чем годом ранее. Пик распространения троянцев, нежелательных и потенциально опасных программ, а также рекламного ПО, пришелся на январь. До середины лета их активность снижалась, однако в июле и августе опять возросла. Затем число детектирований вновь стало уменьшаться и достигло минимума в декабре.

Подавляющее большинство угроз составили всевозможные троянцы. На втором месте расположились рекламные программы и плагины. На третьем и четвертом местах со значительным отставанием оказалось потенциально опасное и нежелательное ПО.

Согласно статистике детектирований, наиболее распространенными вредоносными программами стали рекламные троянцы и троянцы, которые скачивали и запускали или устанавливали другие вредоносные приложения, а также выполняли произвольный код. Кроме того, широкое распространение получили бэкдоры, позволяющие злоумышленникам дистанционно управлять зараженными устройствами и шпионить за пользователями.

Как отмечается, в ушедшем году продолжилась тенденция к появлению многокомпонентных угроз для устройств под управлением ОС Android. Вирусописатели все чаще переносят основные функции троянцев в отдельные модули, которые загружаются и запускаются уже после установки вредоносных приложений. Это не только снижает вероятность их обнаружения, но и позволяет создавать универсальные вредоносные программы, способные выполнять самый широкий спектр задач.

Google Play вновь стал источником распространения различных угроз. Несмотря на попытки компании Google защитить официальный каталог Android-приложений, злоумышленникам по-прежнему удается размещать в нем вредоносное, нежелательное и другое опасное ПО.

Высокую активность проявили троянцы-кликеры, которые приносили доход киберпреступникам как за счет автоматических переходов по ссылкам и рекламным баннерам, так и благодаря подписке жертв на дорогостоящие мобильные услуги. Появились новые рекламные троянцы, а также нежелательные рекламные модули, которые показывали агрессивную рекламу и мешали нормальной работе с Android-устройствами. Кроме того, широкое распространение вновь получили троянцы, которые скачивают и пытаются установить другие вредоносные приложения, а также ненужное ПО.

В течение года пользователи сталкивались с очередными Android-банкерами. Также владельцам Android-устройств угрожало ПО для кибершпионажа и всевозможные бэкдоры — троянцы, позволяющие контролировать зараженные устройства и по команде выполняющие различные действия.

Актуальной осталась проблема мошенничества. Почти каждый месяц специалисты компании «Доктор Веб» фиксировали появление новых приложений, созданных для обмана и кражи денег у пользователей Android-устройств. Одна из популярных схем на вооружении злоумышленников — создание веб-сайтов с поддельными опросами, поучаствовать в которых потенциальным жертвам предлагается за «вознаграждение».

Были обнаружены и новые вредоносные приложения, которые эксплуатировали критические уязвимости ОС Android.

Как прогнозируют аналитики, в наступившем году одной из главных угроз для владельцев Android-устройств по-прежнему останутся банковские троянцы. Продолжится их эволюция и тенденция к трансформации многих из них в универсальные вредоносные программы, которые в зависимости от нужд киберпреступников будут решать самые разные вредоносные задачи. Дальнейшее развитие получат механизмы защиты троянцев и сокрытия вредоносного кода.

Злоумышленники продолжат организовывать таргетированные атаки, а пользователи вновь столкнутся с угрозой кибершпионажа и утечками конфиденциальных данных. Актуальной останется и проблема агрессивной рекламы. Появится больше вредоносных и нежелательных приложений, которые будут демонстрировать надоедливые баннеры и уведомления, а также троянцев, которые будут без спроса скачивать и пытаться установить рекламируемые приложения.

Возможно появление новых троянцев-майнеров и выявление новых случаев внедрения вредоносных программ в прошивки Android-устройств. Кроме того, пока в ОС Android не будут внесены изменения, продолжат появляться троянцы, эксплуатирующие специальные возможности (Accessibility Service) во вред пользователям.

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