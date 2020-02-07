Китайские мобильные гиганты готовят альтернативу Google Play

7 февраля 2020 г., 12:07

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Опираясь на информацию от своих источников, агентство Reuters вчера сообщило, что четыре гиганта китайского рынка смартфонов — Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo — вносят последние штрихи в Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance, GDSA). Так называется платформа, которая, по мнению аналитиков, должна составить противовес Google Play, позволив разработчикам за пределами Китая выгружать свои программы, игры, музыку, фильмы и прочее сразу в четыре онлайновых магазина упомянутых компаний.

По имеющимся у Reuters сведениям, запуск GDSA был намечен на март, однако нет ясности, что планы не будут скорректированы с учётом разразившейся недавно эпидемии коронавируса.

Прототип веб-сайта GDSA информирует, что эта платформа на старте будет охватывать девять регионов, включая Индию, Индонезию и Россию.

Oppo и Vivo, принадлежащие китайскому производителю BBK Electronics, а также Xiaomi подтвердили, что GDSA создаётся ими совместно, как способ загрузки мобильных приложений в их магазины одновременно. Спикер Xiaomi добавил, что Альянс не предназначен того, чтобы бросить вызов Google, также он отрицал участие в GDSA компании Huawei.

По данным консалтинговой фирмы IDC, в IV квартале 2019 года на долю четырех китайских компаний пришлось 40,1% мировых поставок мобильных телефонов. Сервисы Google блокированы в Китае, но Oppo, Vivo и Xiaomi имеют полный доступ к ним на международных рынках. Для новых устройств Huawei эти сервисы были полностью блокированы в прошлом году после того, как США запретили американским поставщикам продавать Huawei товары и услуги, ссылаясь на национальную безопасность.

Магазин Play заработал для Google около 8,8 млрд долл. в 2019 году, говорит Кэти Уильямс (Katie Williams), аналитик Sensor Tower. Через эту площадку Google реализует приложения и контент (фильмы, книги и т.п.) и получает 30% комиссионных.

Аналитики считают, что GDSA может привлечь разработчиков приложений, предоставляя их продуктам больше видимости, чем в уже переполненном магазине Play, кроме того новая платформа может стимулировать их более выгодными денежными инициативами.

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