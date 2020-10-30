Доход Apple за прошедший финансовый год вырос до 260,17 млрд долл., а прибыль до 57,41 млрд долл.

30 октября 2020 г., 11:05

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Компания Apple представила финансовые показатели за четвертый квартал своего 2020 финансового года, который завершился 26 сентября.



Квартальный доход производителя составил 64,698 млрд долл., год назад показатель был на уровне 64,040 млрд долл. При этом на продукты сейчас приходится 50,149 млрд долл., а сервисы уже приносят 14,549 млрд долл. - тогда как в IV кв. 2019 г. было соотношение 51,529 млрд долл. к 12,511 млрд долл.



Также весьма интересно перераспределение дохода по продуктам компании.

Международные продажи составили 59% от квартального дохода.



Чистая прибыль на акцию за квартал составила 0,73 доллара. При этом прибыль в годовом сравнении сократилась с 13,686 млрд долл. до 12,673 млрд долл.



«Apple завершила финансовый год, который прошел под знаком инноваций перед лицом невзгод, самым большим сентябрьским кварталом по своим показателям, в первую очередь благодаря рекордным продажам Mac и в категории сервисов, — заявил Тим Кук, глава корпорации Apple. — Несмотря на то, что наша жизнь подвержена влиянию COVID-19, Apple переживает самый плодотворный период за всю историю, и первые отзывы на все наши новинки, во главе с обновленной линейкой iPhone с поддержкой 5G, были чрезвычайно позитивными. От удаленного обучения до домашнего офиса — продукты Apple были и остаются для наших пользователей окном в мир, пока продолжается пандемия, и наша команда будет делать все, чтобы удовлетворять потребности текущего момента с энтузиазмом, творчеством и такими масштабными идеями, которые может реализовать только Apple».



Что касается результатов за год, то доход компании вырос с 260,174 млрд долл. до 274,515 млрд долл., как, впрочем, и прибыль — с 55,256 до 57,411 млрд долл.



«Наши выдающиеся результаты за сентябрьский квартал завершают не менее выдающийся финансовый год, за который мы установили новые рекорды по выручке, прибыли на акцию и операционному денежному потоку, несмотря на чрезвычайно нестабильную и сложную макроэкономическую ситуацию, — отметил Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Результаты наших продаж и непревзойденная лояльность наших клиентов позволили добиться рекордного роста нашей базы пользовательских устройств во всех основных категориях продуктов. Мы также вернули акционерам порядка 22 миллиардов долларов в течение квартала, при этом мы сохраняем нашу цель по достижению чистой денежной нейтральной позиции с течением времени».



Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,205 доллара на акцию.

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