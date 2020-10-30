Новая конструкция транзистора позволит делать гаджеты одноразовыми

30 октября 2020 г., 11:45

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Университет Суррея (Великобритания) показал разработанное в его стенах устройство, которое может стать зачинателем новой философии дизайна электроники — носимой, экологически-чистой и даже одноразовой. Его инновационная структура позволит реализовать эффективные аналоговые вычисления для управления роботами, для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и неконтролируемого машинного обучения.

В статье, которая вышла в журнале Advanced Intelligent Systems, исследователи в подробностях рассказали о том, как в устройстве, названном ими Multimodal Transistor (MMT) удалось преодолеть серьёзные технологические затруднения, включая паразитные явления, препятствовавшие стабильной работе транзисторов с «плавающим затвором» с момента их изобретения в 1967 году.

Традиционно электроды затвора контролируют способность транзистора пропускать ток, но в новом устройстве включение/выключение не зависит от силы тока, проходящего через него. Это обеспечивает MMT более высокое быстродействие, чем у сопоставимых устройства, и линейную зависимость между вводом и выводом, что необходимо для сверхкомпактного цифро-аналогового преобразования. Это также дает инженерам беспрецедентную свободу проектирования, что в перспективе может привести к значительному упрощению электрических схем.

Руководитель проекта, доктор Раду Спореа (Radu Sporea), которому вместе с Эвой Бестелинк (Eva Bestelink) принадлежит заслуга изобретения MMT, сказал: «Наш мультимодальный транзистор — это сдвиг парадигмы в конструкции транзисторов. Он может изменить то, как мы создаем электронные схемы будущего. Несмотря на элегантную простоту, он действительно имеет большое значение и может стать ключевым фактором для будущих носимых устройств и гаджетов, выходящих за рамки нынешнего Интернета вещей».

Доктор Спореа также получил «стипендию для начала карьеры» (Early Career Fellowship) от британского Совета по исследованиям в области инженерных и физических наук (ЕPSRC) на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов для поддержки дальнейшего развития MMT.

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