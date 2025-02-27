Дохід Nvidia за квартал зріс до 39,33 млрд дол.

27 февраля 2025 г., 13:44

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Компанія Nvidia повідомила про резульатати за четвертий квартал, які перевершили очікування Уолл-стріт.

Компанія також надала сильні рекомендації на поточний квартал.

Звіт компанії та рекомендації свідчать про те, що виробник чіпів впевнений, що зможе продовжити свою історичну хвилю зростання завдяки штучному інтелекту до 2025 року. Акції не змінилися на тривалих торгах.

Дохід зріс до $39,33 млрд проти $38,05 млрд за прогнозом

Чистий прибуток за квартал виріс до $22,09 млрд, або 89 центів на розбавлену акцію, в порівнянні з $12,29 млрд, або 49 центів на акцію, за аналогічний період минулого року.

Nvidia повідомила про валову маржу в 73% в цьому кварталі, що на три пункти нижче в річному обчисленні. Компанія заявила, що зниження валового прибутку пов'язане з новими продуктами для центрів обробки даних, які є більш складними і дорогими.

Доходи Nvidia продовжують зростати, оскільки компанія використовує бум ШІ завдяки своїм графічним процесорам для центрів обробки даних (GPU), які складають переважну частину ринку прискорювачів ШІ. Виручка Nvidia в цьому кварталі зросла на 78%, а за весь фінансовий рік виручка Nvidia зросла на 114% до $130,5 млрд.

Однак зростання Nvidia сповільнюється в міру того, як компанія стає більшою. У четвертому кварталі 2024 фінансового року продажі Nvidia зросли більш ніж утричі.

Значна частина уваги в цьому календарному році зосереджена на тому, як швидко компанія зможе постачати свої процесори штучного інтелекту наступного покоління під назвою Blackwell.

Nvidia повідомила, що в четвертому кварталі отримала $11 мільярдів доходу від Blackwell. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) у своїй заяві сказав, що попит на Blackwell є «дивовижним». «Продажі Blackwell очолили великі постачальники хмарних сервісів, на яких припадає приблизно 50% доходів нашого Центру обробки даних», - заявив він.

Про продажі Blackwell, а також про продажі попереднього покоління чіпів Hopper AI, повідомляється в підрозділі компанії, що займається центрами обробки даних. На цей підрозділ зараз припадає 91% від загального обсягу продажів компанії в порівнянні з 83% рік тому і 60% за аналогічний період 2023 року. Загалом, за останні два роки дохід від центрів обробки даних збільшився приблизно в десять разів.

Nvidia повідомила, що в четвертому кварталі її дохід від центрів обробки даних склав 35,6 мільярда доларів, що на 93% більше в річному обчисленні. Це також перевершило очікування StreetAccount на рівні $33,65 млрд.

«Переважна більшість наших обчислень сьогодні - це фактично висновки», - сказав Хуанг інвесторам. За його словами, алгоритми ШІ наступного покоління можуть навіть потребувати в мільйони разів більше обчислювальних потужностей, ніж сьогодні.

Хуанг також відповів на питання про те, чи може бізнес Nvidia бути під загрозою через кастомні чіпи, які розробляються такими технологічними компаніями, як Amazon, Microsoft і Google.

«Те, що чіп розроблений, ще не означає, що він буде розгорнутий», - сказав Хуанг.

Бізнес компанії у сфері центрів обробки даних у цьому кварталі також включав 3 мільярди доларів продажів мережевих компонентів компанії, які використовуються для з'єднання сотень тисяч графічних процесорів разом. Однак, незважаючи на те, що Nvidia сигналізувала про те, що мережеві рішення є можливістю для зростання компанії, продажі мережевих рішень знизилися на 9% порівняно з минулим роком.

Ігровий бізнес компанії, який включає в себе графічні процесори для 3D ігор, відзвітував про $2,5 млрд продажів проти очікуваних StreetAccount $3,04 млрд. Продажі графічних процесорів Nvidia фактично знизилися на 11% в річному обчисленні. Протягом кварталу компанія анонсувала нові відеокарти для споживачів, які мають ту ж архітектуру Blackwell, що і чіпи компанії для штучного інтелекту.

Однією з категорій зростання компанії є продаж чіпів для автомобілів і роботів. У середу Nvidia повідомила, що продажі в автомобільному секторі за квартал склали 570 мільйонів доларів, що є невеликою часткою від загального обсягу продажів компанії.

Nvidia заявила, що очікує близько 43 млрд дол. доходу в першому кварталі, плюс-мінус 2%, порівняно з 41,78 млрд дол., що прогнозують аналітики. Прогноз на перший квартал передбачає річне зростання приблизно на 65% порівняно з попереднім роком, що є уповільненням порівняно з 262% річного зростання за аналогічний період минулого року.

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