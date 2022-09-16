До проєкту «Wi-Fi в укриттях» вже під'єднані 2 тисячі шкіл та ЗВО

16 сентября 2022 г., 8:35

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Зараз багато дітей вимушено виїхали за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях, сидять на уроках під час тривог і при цьому мають продовжувати навчальний процес. Про освітні проєкти та ініціативи Мінцифри під час війни розповів віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Wi-Fi в укриттях» — один із проєктів у новому навчальному році, над яким зараз активно працює Мінцифра. У межах ініціативи безоплатно надається закладам освіти роутери та необхідну техніку для швидкісного інтернету. Для цього ведеться співпраця з понад тисячею партнерів з телеком-ринку.



За весь час проєкту отримано 5 тисяч заявок від українських шкіл та ЗВО. З них 2 тисячі закладів вже під'єднано до інтернету в укриттях. Інші отримають обладнання вже невдовзі. Для участі у проєкті представникам навчальних закладів необхідно заповнити онлайн-форму. А власники телеком-бізнесу можуть долучитися за посиланням. Відстежити заявки та підключення онлайн можна на дашборді.



Також зараз гостро стоїть питання, як продовжувати процес навчання в школах на тимчасово окупованих територіях або дітям, які вимушено виїхали за кордон.



«Під час пандемії COVID-19 разом з Міністерством освіти ми запустили “Всеукраїнську школу онлайн”. Це платформа, де є уроки з основних предметів для учнів 5-11 класів. Ми постійно оновлюємо контент і до нового року плануємо додати ще 1000 уроків. На сьогодні 80 викладачів працюють над контентом, щоб діти могли здобувати знання і не відставати від програми, поки ЗСУ будуть деокуповувати території», зазначив Михайло Федоров.



Крім того, Мінцифра вже запустила пілотний проєкт «Оновлена інформатика — IT-студії» в 50 українських школах. Новий курс інформатики дасть дітям базові знання з програмування, допоможе набути цифрових навичок та навчить користуватися інтернетом для різних цілей.



Для студентів ЗВО до навчальної програми інтегровано освітній курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів». Курс також можуть пройти всі охочі на платформі Дія.Цифрова освіта.

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