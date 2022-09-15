Моделі нижчого цінового діапазону сприяють відновленню світових подажів бездротових навушників

15 сентября 2022 г., 17:05

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Попри те, що інфляція знизила загальний попит на технологічні гаджети, згідно з останніми даними компанії Counterpoint TWS Hearables, глобальні поставки TWS-пристроїв зросли на 13% порівняно з попереднім кварталом і на 15% порівняно з попереднім роком. Все це завдяки недорогим моделям у сегменті до 50 доларів.



Завдяки низькій ціні на моделі початкового рівня побоювання щодо інфляції не вплинули на їх продаж. Ринки, що розвиваються, такі як Індія, Близький Схід і Африка та Латинська Америка, виросли порівняно з кварталом завдяки саме недорогим моделям, тоді як Китай продовжує страждати від слабкого економічного клімату та політики нульової боротьби з COVID-19.



Через побоювання приховуваної рецесії споживачі більше сфокусувалися на доступних моделях TWS від недорогих та середніх брендів, таких як Xiaomi, QCY і Skullcandy. Це призвело до зростання сегмента до 100 доларів у другому кварталі 2022 року. Xiaomi, зокрема, значно виграла від свого широкого портфоліо, орієнтованого на початковий рівень, і очолила сегмент до 100 дол. Бренд також зміг краще засвоїти цикл заміни пристрою.



З іншого боку, сегмент 100 дол. і вище помітно скоротився через зниження купівельної спроможності, особливо в Європі. Із затягуванням російської агресії в Україні попит на нові технічні пристрої зменшувався. Продажі великих брендів, особливо Apple і Samsung, знизилися порівняно з попереднім кварталом через слабкий економічний клімат і очікування нових моделей Pro, які стануть у доступі в другій половині 2022 року.



Очікується, що Apple відновить зростання у другому півріччі. Оскільки Airpods Pro 2 залишаються єдиною альтернативною моделлю для Airpods з підтримкою ANC, перша може поглинути попит своєї минулої ітерації, яка була випущена у 2019 році.



Очікується, що Galaxy Buds 2 Pro від Samsung також отримає схвальні відгуки через високу якість звуку та ANC. Підвищена ціна стане великою перешкодою для нової моделі Galaxy Buds Pro, але вона все ще приблизно на 20 доларів дешевша, ніж модель AirPods Pro. Якщо Samsung вдасться продемонструвати пристойні продажі при збільшенні ціни, це може стати віхою для іміджу преміального бренду на ринку TWS.



Цікаво що поставки TWS в Індії зросли на 168% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а місцеві бренди мають рекордну частку в 81%.

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