Adobe придбає стартап з дизайну інтерфейсів Figma за 20 млрд дол.

16 сентября 2022 г., 9:45

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Adobe офіційно повідомила про укладання угоди на суму 20 млрд дол. з придбання стартапу Figma. Покупець профінансує половину з суми готівкою, а іншу половину - акціями.



Заснована у 2012 році, Figma надає хмарний сервіс, якій компанії використовують для розробки користувальницьких інтерфейсів веб-сайтів і додатків. Платформа стартапу дозволяє декільком дизайнерам одночасно проводити редагування. Figma також дає можливість збирати відгуки від інших користувачів, які можуть брати участь у проєкті, наприклад, розробників програмного забезпечення.



Для прискорення початкового етапу створення прототипів проєктів Figma пропонує інструменти, які дозволяють користувачам швидко створювати дизайн інтерфейсу додатків без написання коду. За словами стартапу, його платформа прискорює виконання різноманітних звичайних дизайнерських завдань.



Коли дизайн інтерфейсу готовий, Figma може автоматично згенерувати частину коду, необхідного для перетворення його в функціонуючий додаток або веб-сайт. Figma також пропонує другий продукт, FigJam, який надає віртуальну дошку для створення прототипів нових елементів інтерфейсу. Він також може об'єднуватись з іншими завданням, таким як планування маркетингових кампаній.



Платформи Figma і FigJam виявилися популярними та після останнього раунду фінансування в червні минулого року стартап повідомив, що має понад 4 мільйони користувачів. Тоді компанію оцінювали у 10 млрд дол. Сервіс дуже зріс під час пандемії, коли багато людей перейшло на дистанційну роботу.



Популярність послуг Figma допомогла стартапу досягти швидкого зростання доходів. Adobe повідомила про те, що стартап планує подвоїти свій дохід в цьому році до більш ніж 400 млн дол. Показник, який відстежує, наскільки існуючі клієнти збільшують свої витрати з часом, у сервісу зараз перевищує 150%.



Adobe також деталізувала, що у Figma валова маржа близько 90%. Крім того, стартап має позитивні операційні грошові потоки.



«Велич Adobe ґрунтується на нашій здатності створювати нові категорії та надавати передові технології за допомогою органічних інновацій та придбань», - наголосив головний виконавчий директор Adobe Шантану Нараєн (Shantanu Narayen). - «Поєднання Adobe та Figma є трансформаційним і прискорить наше бачення спільної творчості».



Продукти Figma конкурують з деякими дизайнерськими інструментами, що входять до пакету Adobe Creative Cloud. Після завершення придбання Adobe має намір додати в Figma ряд можливостей з Creative Cloud.



«Ми зможемо включити в платформу Figma досвід Adobe в напрямках обробки зображень, фотографії, ілюстрацій, відео, 3D і шрифтових технологій. Крім того, у нас буде можливість переосмислити, як можуть виглядати кращі творчі інструменти в рамках технологічного стека нашого сервісу», написав у своєму блозі співзасновник і генеральний директор Figma Ділан Філд (Dylan Field) заявив.



Adobe розраховує завершити придбання в наступному році. Після закриття угоди Figma продовжить працювати під керівництвом Філда. «Ми плануємо продовжувати керувати компанією так, як ми завжди керували Figma - продовжуючи робити те, що ми вважаємо найкращим для нашої спільноти, нашої культури і нашого бізнесу», наголосив Філд.



Компанія Adobe також повідомила про свої фінансові результати за третій квартал - зафіксовано зростання виторгу на 13%, або на 15% в постійній валюті, до 4,43 млрд дол. Чистий прибуток склав 1,14 млрд дол., або 2,42 долара на акцію, в порівнянні з 1,21 млрд дол., або 2,52 долара на акцію, рік тому.



За підсумками четвертого фінансового кварталу Adobe прогнозує, що отримає прибуток у розмірі 2,44 долара на акцію при виторгу в 4,5 млрд дол.



Інвестори не дуже впевнені в такому великому придбанні, тому акції Adobe впали майже на 16% на цих новинах.



Близько 60% доходів компанії приходять від рішень для професіоналів у сфері дизайну і це дуже непокоїть аналітиків вже давно. Коли ж компанія почала активно просувати недорогий варіант Photoshop Express для приватних користувачів та невеликих компаній, то відразу натрапила на жорстку конкуренцію з Figma, Lightricks та Canva. Саме це пояснює рішення Adobe на 20 млрд дол.

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