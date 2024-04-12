Ринок ігрових консолей відновився у 2023 році - Sony відібрала першість у Nintendo

12 апреля 2024 г., 15:35

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Як зазначає Counterpoint, світовий ринок ігрових консолей зріс на 10% р/р у 2023 році. Насамперед завдяки поліпшенню ситуації з обмеженнями в ланцюжку поставок, з якими зіткнулися у 2022 році, зростанню споживчого попиту і новим релізам Nintendo і Sony.



Sony випередила Nintendo і стала найбільшим гравцем у 2023 році завдяки популярності PS5.



Зазначається, що поставки на світовому ринку ігрових консолей мають циклічний характер, причому прискорення зростання спостерігається після запуску консолей нового покоління. Останнє покоління консолей, випущене компаніями Sony та Microsoft у 2020 році, сприяло зростанню ринку у 2021 році. Крім того, пандемія COVID-19 сприяла продажам через те, що люди були змушені проводити вдома багато часу. У 2022 році спостерігалися обмеження в ланцюжку поставок, які послабилися торік, що призвело до відновлення ринку.



У 2024 році очікується, що Microsoft випустить оновлену серію Xbox Series S та бездискову серію Series X з підтримкою Wi-Fi 6E у другій половині року. Nintendo, однак, знову відклала випуск наступника Switch до початку 2025 року. Це негативно вплине на її ринкову частку. Очікується, що Sony знову очолить ринок у 2024 році завдяки своїй популярності та слабкій конкуренції. І все ж таки дохід у середині циклу в основному формується за рахунок програмного забезпечення та контент-послуг.



За нашими оцінками, дохід від програмного забезпечення та інших послуг становить основну частину доходів ринку ігрових консолей і, як очікується, зростатиме в найближчі роки. У 2023 році дохід від програмного забезпечення та інших послуг становив понад 70% всього ігрового доходу Sony та Microsoft.



У 2023 році Microsoft придбала провідного розробника відеоігор Activision Blizzard, щоб розширити свій ігровий портфель такими популярними іграми, як Call of Duty, Diablo та World of Warcraft. У жовтні минулого року Sony випустила гру Marvel’s Spider-Man 2, яка стала найбільш продаваною грою для PlayStation за перші 24 години після релізу. У 2023 році Sony також отримала приріст доходів від програмного забезпечення завдяки успіху таких ігор, як Alan Wake 2 та Baldur’s Gate 3. Sony очікує на поступове збільшення продажів програмного забезпечення сторонніх розробників завдяки розширенню бази встановлених ігор на PS5 та високій залученості користувачів.



Counterpoint очікує однозначне падіння ринку ігрових консолей у 2024 році. Конкуренція загостриться через оновлення портфоліо Microsoft. Подальша затримка Nintendo з випуском Switch 2 допоможе Sony та Microsoft завоювати частку ринку у 2024 році. Оновлення апаратного забезпечення Microsoft за допомогою Wi-Fi 6E та розширення сховищ також може допомогти бренду збільшити свою частку на ринку. Однак реліз Microsoft очікується в другій половині цього року, що допоможе PS5 від Sony зберегти лідерство за обсягами поставок у 2024 році.



У майбутньому Counterpoint очікує, що бренди більше зосереджуватимуться на контенті та програмних сервісах. Нещодавно Microsoft оголосила лінійку Xbox Game Pass і перерахувала ігри та дати їх виходу у квітні цього року. З іншого боку, Sony здебільшого покладатиметься на високу залученість користувачів, оскільки не випустить жодної великої гри у 2024 році.



Інтеграція AI стане невід’ємним кроком для майбутнього зростання ігрової індустрії. Microsoft вже почала працювати над чатом зі штучним інтелектом для Xbox, який спочатку допоможе у вирішенні питань зі службою підтримки. Очікується, що Sony також вдосконалить свої майбутні пристрої PS5 Pro і PS6 за допомогою AI. Прогнозується, що масштабування AI підвищить якість контенту в PS5 Pro. З розвитком і поширенням AI в різних технологічних сегментах його інтеграція в ігрову індустрію неминуча.

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