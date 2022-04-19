Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку, яка використовує тему маріупольської "Азовсталі"

19 апреля 2022 г., 7:35

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє про нову кібератаку на державні організації України: кіберзловмисники використовують тему маріупольської "Азовсталі".



Знаючи, наскільки українці переживають за Маріуполь та його захисників, ворожі хакери використовують це у власних інтересах.



Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт розповсюдження небезпечних електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали. Терміново! Розблокування "Азовсталі".



Листи мають додаток у вигляді XLS-документу "Військові на Азовсталі.xls", що містить макрос. У разі відкриття документу та активації макросу, комп’ютер буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.



Деталі по кібератаці https://cert.gov.ua/article/39708

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