Рекомендації «Держспецзв’язку» усунення вразливості Microsoft Outlook CVE-2023-23397

29 марта 2023 г., 10:35

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Інформація про вразливість нульового дня була опублікована Microsoft 14 березня та вже зареєстровані випадки цілеспрямованих атак із використанням цієї вразливості на організації в Україні.

Рекомендації щодо блокування загрози, якщо ви – не користувач Microsoft Office 365:

Заблокувати на firewall вихідний SMB трафік і всі з'єднання в зовнішній світ на порти 445, 137-139 із внутрішньої мережі. Цей контрзахід є критичним і рекомендованим ще з 2017 року після атаки ransomware NotPetya; Надіслати лист на всіх працівників організації від IT-команди про перехід на вебверсію та повідомлення щодо підозрілої активності в мережі (у разі її виявлення) – чи з доступом, чи з електронною поштою; Блокувати виконання outlook.exe через групові політики до розгортання оновлення на Windows; Увімкнути логування і збір всіх логів у WEC сервер (windows event collector); Встановити виправлення через WSUS у межах домену і через групову політику; Через групові політики Active Directory активувати примусове SMB signing on clients and servers, щоб усунути можливість relay-атак Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options.

Додатково рекомендується вимкнути LLMNR на всіх комп'ютерах у домені через механізм групових політик: Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > Network > DNS Client.

А також відключити NBT-NS як інший вектор реалізації загрози, що часто використовується зловмисниками в мережах з доменом Active Directory: Network Connections > Internet Protocol Version 4 > Properties > General > Advanced > WINS, «Disable NetBIOS over TCP/IP».

Якщо жертва відкрила лист – негайно змініть пароль і відстежуйте спроби автентифікації цього користувача у ваших системах.

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