Промислові Transcend PLP SSD забезпечують цілісність даних в AIoT

29 марта 2023 г., 11:25

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Компанія Transcend Information оголосила про випуск нових моделей твердотільних накопичувачів з технологією Power Loss Protection (PLP), призначених для корпоративних клієнтів. Ці SSD були розроблені для забезпечення цілісності даних у разі несподіваного відключення живлення, що робить їх відмінним рішенням для систем, що використовуються в умовах з перебоями електропостачання. Це можуть бути пристрої для мереж 5G, смартфабрики та системи керування транспортом.



Технологія PLP була розроблена Transcend для твердотільних накопичувачів з кеш-пам'яттю DRAM і призначена для запобігання втрати або пошкодженню даних через збій електроживлення. В основу технології покладено детектор напруги та танталові конденсатори. Останні призначені для забезпечення живлення контролера та кеш-пам'яті DRAM у разі збою живлення, що дає змогу збільшити час буферизації передачі даних з кеш-пам'яті у флешпам'ять NAND. У випадку, якщо напруга впаде до певного значення, контролер перестає приймати нові команди запису і переходить у режим збереження наявних даних.



На додаток до надійного захисту даних, що забезпечується PLP SSD, ці пристрої також розраховані на тривалу роботу при температурах від -20 °C до 75 °C, що націлює їх на використання у вбудованих системах, які застосовуються в різних умовах і обробляють великі об’єми даних.



Для розширення підтримки використання PLP SSD Transcend пропонує комплект для розробки програмного забезпечення (SDK), що дає змогу інтегрувати розроблене фірмове моніторингове програмне забезпечення Scope Pro з різними платформами. Цей програмний продукт дає можливість здійснювати віддалений моніторинг твердотільних накопичувачів Transcend і включає такі функції, як можливість оцінки вільного простору, S.M.A.R.T. моніторинг, отримання важливих системних повідомлень та можливість налаштування клонування системи. Також це ПЗ забезпечує підтримку з технічного обслуговування накопичувачів, що допомагає подовжити термін служби продукту.





PLP SSD постачаються з трирічною обмеженою гарантією. Моделі з розширеним діапазоном робочих температур (від -40 °C до 85 °C) доступні за запитом.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень