Apple запускає сервіс Pay Later

29 марта 2023 г., 9:35

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У вівторок компанія Apple представила сервіс Apple Pay Later, який дозволить користувачам розбивати покупки на чотири платежі, розтягнуті на шість тижнів.





Як йдеться в пресреліз компанії, користувачі Apple Pay Later зможуть управляти, відстежувати і погашати свої кредити в Apple Wallet. Приватні особи можуть подавати заявки на кредити Apple Pay Later на суму від 50 до 1000 дол. і використовувати їх для покупок в додатку та в Інтернеті через продавців, які приймають Apple Pay. Платежі є безвідсотковими та без комісій.





Програма Mastercard "Розстрочка" підтримує Apple Pay Later, тому продавцям, які вже приймають Apple Pay, не потрібно буде вносити жодних змін, щоб впровадити програму для своїх клієнтів.





Користувачі можуть подати заявку на кредит у додатку Apple Wallet, і це не вплине на їхній кредитний рейтинг, повідомляє Apple. Як тільки вони виберуть суму, яку хочуть зняти, буде проведена м'яка перевірка, щоб переконатися, що в них "хороше фінансове становище", щоб взяти кредит, йдеться в повідомленні компанії.





Пізніше у вівторок Apple запросить обраних користувачів отримати доступ до попередньої версії Apple Pay. Компанія заявила, що планує розширити доступ для всіх користувачів у США найближчими місяцями.





Обрані користувачі побачать опцію "Сплатити пізніше" під час використання Apple Pay для розрахунків в Інтернеті та в додатках на iPhone та iPad. Вони також зможуть подати заявку на кредит прямо на касі. Apple заявила, що покупки за допомогою програмного забезпечення будуть автентифіковані за допомогою Face ID, Touch ID або пароля.

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