Dell анонсировала новые концепт-решения для гибридной работы

17 декабря 2021 г., 14:05

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В блоге компании Dell Technologies технический директор её группы клиентских решений Глен Робсон (Glen Robson) рассказал о трёх новых концептуальных разработках, которые могли бы облегчить гибридный стиль работы.



Concept Flow – адаптируемое комплексное решение для сотрудников, часто перемещающихся между рабочими местами на протяжении дня, которое может избавить их от многих разочарований и факторов, снижающих продуктивность.



«Ваш ноутбук автоматически подключается к дисплеям, мыши, клавиатуре и доверенной сети еще до того, как вы сядете за стол, чтобы вы смогли продолжить работу с того места, на котором прервались», – пишет Робсон. Расстыковка осуществляется столь же незаметно для пользователя, по сигналу датчика близости при удалении от интеллектуального рабочего места.



Concept Pari это простая, компактная беспроводная веб-камера. Благодаря магнитному креплению её можно разместить где угодно, даже в центре дисплея, что позволит смотреть прямо в глаза другому участнику виртуальной встречи, или на штативе – для демонстрации бумажных рисунков и документов.



При весе около 30 грамм концепт-камера имеет встроенный микрофон и обеспечивает трансляцию видео 1080p через Wi-Fi. Она также снабжена индикатором питания, датчиком вертикального положения и комплектуется док-станцией беспроводной зарядки с интерфейсом USB-C и опцией защиты приватности.



Третье из анонсированных решений, Concept Stanza, представляет собой тонкое и лёгкое 11-дюймовое устройство, служащее единственной цели: созданию заметок.



Эту важную часть многих рабочих процессов инженеры Dell постарались максимально упростить. Записи делаются входящей в комплект ручкой привычным для всех способом с той разницей, что двойное постукивание преобразует рукописный текст в печатный. Вводимый контент может быть доступен для поиска и совместного использования на разных устройствах. Заметки также можно надиктовывать – для этого в Concept Stanza интегрирован микрофон.



«Перспективы гибридной работы выходят за рамки улучшения производительности; мы считаем, что великолепный гибридный опыт работы помогает достичь баланса, и для этого потребуется как культурный сдвиг, так и прогресс в развитии технологий», – заявил Робсон.



Concept Flow, Concept Pari и Concept Stanza были представлены в рамках программы очередного ежегодного промышленного шоу потребительской электроники – CES 2022.

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