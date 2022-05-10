Постачання хромбуків у першому кварталі впало на 67%, до п'ятирічного мінімуму

10 мая 2022 г., 13:55

Компанія Strategy Analytics представила оцінку стану світового ринку портативних комп'ютерів за підсумками першого кварталу. На тлі насичення галузі й дефіциту електронних компонентів постачання ноутбуків, що спостерігається, скоротилися.

У період із січня до березня було реалізовано близько 63,5 млн мобільних ПК під управлінням різних операційних систем – на 7% менше в річному зіставленні.

Найбільшим гравцем ринку залишається Lenovo з часткою 23%. На другому місці розташувалась HP із результатом 20%, а замикає трійку Dell із 16%. Далі слідують Apple та Acer, що контролюють 10% та 7% сегмента відповідно.

Найсильніше скоротився сегмент портативних комп'ютерів під керуванням операційної системи Chrome OS: тут продажі впали на 67% – до 4 млн штук. Як наслідок, частка хромбуків знизилася до п'ятирічного мінімуму.

Протягом першого кварталу було реалізовано 53,1 млн ноутбуків на базі Windows та 6,1 млн – з macOS. Зростання в даних сегментах склало 6% і 4% відповідно.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист