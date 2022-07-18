Дефіцит чіпів раптом перетворюється у надлишок, щонайменше у сегменті споживчої електроніки

18 июля 2022 г., 11:45

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Криза ланцюжків постачання, спровокована глобальною пандемією, позбавила виробників ПК і смартфонів до автомобілів комп’ютерних мікросхем, необхідних для виробництва їхніх продуктів. Усе це раптово змінилося за три тижні з кінця травня до початку червня, оскільки висока інфляція, останній карантин у Китаї через COVID-19 та війна в Україні зменшили споживчі витрати, особливо на ПК і смартфони.

Reuters відмічає, що дефіцит чипів перетворився на перенасичення в деяких секторах, заставши Уолл-стріт зненацька. Наприкінці червня компанія Micron Technology заявила, що скоротить виробництво. Розворот ринку був несподіваним для компанії, визнав головний комерційний директор Micron Суміт Садана.



Занепокоєння щодо спаду в галузі вдарили по акціях виробників чипів: індекс Philadelphia Semiconductor у 2022 році впав на 35%, що набагато більше, ніж 19%-на втрата S&P 500.

Подібно до знервованих покупців, які шукали туалетний папір у супермаркетах напередодні карантину через COVID-19, виробники ПК накопичували комп’ютерні компоненти під час пандемії, зазначає Reuters.

До цього виробництво «точно та вчасно» було нормою для фіскально консервативних компаній, які замовляли деталі якомога ближче до часу виробництва, щоб уникнути надлишкукомпонент, зменшити місткість складу та скоротити попередні витрати. Однак пандемія все змінила.



Експерти кажуть, що великий розворот виробників чіпів нерівномірно вдарив по бізнес-секторах.

Великі постачальники мікросхем для виробників споживчої електроніки, особливо недорогих смартфонів, найбільше постраждають від спаду, сказав Трістан Герра, старший аналітик Baird з напівпровідників.

Nvidia може продемонструвати «ще одне падіння», оскільки ціни продовжують знижуватись, що посилюється нещодавнім крахом ринку криптовалют, підкреслює Герра.

Серед тих, хто найменше постраждав від перенасичення, – постачальники Apple, такі як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, сказав аналітик Wedbush Метт Брайсон. Попит залишається високим на пристрої Apple, які є більш престижними.\

Виробники чіпів, що постачають продукцію автопрому та центрам обробки даних, також процвітатимуть, зазначив Герра. Виробники напівпровідників можуть «переобладнати» виробничі лінії, щоб виробляти більше чіпів для автомобілів, але це не так просто, оскільки використовуються різни процеси виробництва.

Хоча керівники галузі та аналітики не можуть сказати, скільки надлишкових мікросхем знаходиться на складах по всьому світу, запаси в першому кварталі досягли рекордного рівня в ключових компаніях з виробництва електроніки, відмічає аналітик Jefferies Марк Ліпасіс. Попередній рекорд першого кварталу був зафіксований понад два десятиліття тому, безпосередньо перед тим, як лопнула бульбашка доткому.

У своїй вересневій записці аналітик Bernstein Стейсі Расгон сказав, що автовиробники замовляють набагато більше мікросхем, ніж їм, здається, потрібно, і ця тенденція продовжується, сказав він Reuters. Це створить проблему, коли виробники автомобілів перестануть купувати мікросхеми, щоб використати свої запаси.

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