SpaceX вивела нові супутники Starlink - їх вже на орбіті працює 2074

18 июля 2022 г., 12:55

Компанія SpaceX учора черговим успішним запуском ракети Falcon 9 доповнила свою мережу Starlink ще 53 супутниками.



Старт носія з космодрому на мисі Канаверал (шт Флорида) відбувся о 10.20 за часом східного узбережжя США. А через 15 хвилин після запуску ракети компанія повідомила, що розгортання 53 супутників Starlink пройшло успішно.

Цей запуск для компанії Ілона Маска став 30-м цього року, з них з допомогою 17 міссій супутники Starlink були відправлені у космос.



За три роки SpaceX вивела на орбіту 2858 супутників, з них 2074 знаходяться в робочому стані, як повідомляється.

Компанія має схвалення регулятора на запуск ще 12 тис апаратів Starlink.

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