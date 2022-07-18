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Телекомоператори не тільки відновлюють зруйновані мережі, але й будують нові ланки

18 июля 2022 г., 10:35

Телекомоператори не тільки відновлюють зруйновані мережі, але й будують нові ланки

 

Останні чотири місяці оператори мобільного зв'язку працюють у посиленому режимі.

"Під час війни вони відновлюють зв'язок на деокупованих територіях, ремонтують вежі чи будують заново. А також забезпечують зв'язком міста та села, де він раніше не був доступний", зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Наприклад, як повідомляється, таку вежу {на фото) заввишки 40 метрів встановила команда lifecell у Войнилові Івано-Франківської області. Мобільний зв'язок оператора вперше з'явився одразу в 6 населених пунктах: Томашівка, Дубовиця, Середня, Дорогів, Павликівка, Кудлатівка.

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