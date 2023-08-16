Debian виповнюється 30 років!

16 августа 2023 г., 16:35

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Сьогодні Debian Day та універсальній операційній системі Debian GNU/Linux і підтримуваному спільнотою Project Debian, заснованому Іаном Мердоком (Ian Murdock), виповнюється 30 років.

Саме у цей день, 16 серпня 1993 року, Ян Мердок, якого на жаль вже нема з нами, оголосив про старт проєкту Debian. А перший випуск Debian GNU/Linux стався 15 вересня, це була спроба розробити саме «Universal Operating System".

Слід зазначити, що Debian став першим дистрибутивом Linux, який отримав систему управління пакетами для спрощенної інсталяції та видалення програм. Крім того, це був перший варіант Linux, який можна оновити до останньої версії без перевстановлення.

Зараз, 30 років потому, Debian використовується мільйонами користувачів по всьому світу, або безпосередньо за допомогою операційної системи Debian GNU/Linux, або за допомогою одного з її численних похідних, таких як дуже популярні Ubuntu або Linux Mint.

Минуло 30 років, але проєкт Debian розвивається, безперервно продовжується робота над поточними та майбутніми випусками операційної системи Debian GNU/Linux.

Нещодавно було випущено Debian GNU/Linux 12.1 - перше стабільне оновлення серії Debian GNU/Linux 12 "Bookworm", а зараз триває робота над наступним великим випуском, Debian GNU/Linux 13 "Trixie" - першим випуском, який офіційно запропонує підтримку апаратної архітектури RISC-V.

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