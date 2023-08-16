EPAM створила платформу для благодійних зборів

16 августа 2023 г., 15:25

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Волонтери EPAM з різних куточків України об’єднали зусилля і долучились до розробки некомерційного проєкту - платформи HelpUA Foundation , де кожен може розмістити благодійний збір. Також передбачена можливість поширення збору в соцмережах та спостереження за його динамікою.

Мотивом до появи проєкту HelpUA Foundation стала щоденне зростання кількості волонтерських запитів загалом в Україні. На сторінках соціальних мереж з'являються тисячі дописів про допомогу від благодійних фондів та окремих волонтерів. Для того, аби зробити процес збору коштів прозорим та зручним, команда з 30 волонтерів - спеціалістів українського офісу EPAM створили платформу за принципом маркетплейсу. Над її реалізацією працювали розробники, тестувальники, бізнес-аналітики, дизайнери, системні інженери.

Стартувавши роботу у січні цього року, головною метою визначили розробку функціональної платформи для полегшення рутинної роботи волонтерів та благодійних організацій. На сайті можна публікувати збори на підтримку сил оборони та надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.

Особливість платформи у наявності особистого кабінету волонтера. Клікнувши на нього, можна побачити активні та закриті збори, а також відповідну звітність. Сайт має дві мовні версії: українську та англійську, що дозволяє залучати користувачів із різних куточків світу.

На платформі користувачі можуть побачити «банку» дня. Нею може стати збір, якому не вистачає до поставленої мети зовсім трохи, або ж навпаки той, що потребує більшої уваги через повільний темп наповнення.

Особливу увагу розробники приділили питанням конфіденційності та безпеці персональних даних. Інфраструктура сайту створена в хмарному середовищі AWS. Для захисту даних використовується криптування та сертифікати HTTPS протоколу. Прозорість є ключовим пріоритетом ІТ-рішення, тому кожен збір проходить перевірку та верифікацію.

За два місяці з моменту релізу платформи вже вдалось закрити 88 потреб на понад 9,5 мільйонів гривень, з них найбільші суми - понад пів мільйона гривень - на розвідувальні дрони та евакуаційні авто для захисників. Найбільш затребуваними серед користувачів HelpUA.Foundation наразі є дрони. Втім збирають не лише на технічне оснащення та амуніцію захисників та парамедиків. В червні було оголошено допомогу тваринам, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. «Банки» створюють, зокрема і на реабілітацію поранених захисників.

Розробники наголошують, що момент запуску платформи не став фінальною точкою. Ідеї щодо її покращення виникають постійно. Користувачами платформи можуть стати усі бажаючі громадські організації, фонди та самостійні волонтери після проходження верифікації та створення кабінету.

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