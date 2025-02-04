ДЦКЗ минулого року забезпечив захист понад 28 тис. серверів та робочих станцій держустанов

4 февраля 2025 г., 10:25

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Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку (ДЦКЗ) протягом 2024 року розширив використання системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки (СВВ) в державних органах.

Минулого року до СВВ було приєднано 13 нових організацій, з яких дев’ять належать до урядового сектору та чотири – до оборонного. Загалом до системи СВВ підключено 90 державних організацій з урядового, енергетичного та оборонного секторів. Минулого року було забезпечено захист понад 28 тис. серверів та робочих станцій через підсистему захисту кінцевих точок (EDR).

Система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки – це комплекс програмних та апаратних засобів, що забезпечує цілодобовий моніторинг подій в інформаційно-комунікаційних системах державних установ та об’єктів критичної інфраструктури.

В рамках функціонування СВВ доступні три основні сервіси: мережеві сенсори (NDR), сенсори захисту кінцевих точок (EDR) та управління поверхнею атаки (ASM). Кожен з цих сервісів може бути налаштований відповідно до потреб конкретної установи.

ДЦКЗ встановлює сенсори в мережах організацій, які збирають дані про підозрілу активність та миттєво передають їх до Оперативного центру реагування на кіберінциденти. Завдяки цьому фахівці можуть виявляти кібератаки в реальному часі та оперативно їх локалізовувати, що критично важливо для захисту державних інформаційних ресурсів.

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