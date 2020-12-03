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Commvault Disaster Recovery теперь поддерживает непрерывную репликацию и оркестрацию рабочих нагрузок VMware

3 декабря 2020 г., 12:45
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Производитель ПО для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий, компания Commvault представила усовершенствованную версию решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery (CDR). Теперь эта система поддерживает непрерывную репликацию и оркестрацию рабочих нагрузок VMware, а также операции послеаварийного восстановления, связанные с перемещениями данных между внутренней ИТ-инфраструктурой предприятия и публичными облаками Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS).

CDR предлагает простую в использовании и масштабируемую репликацию данных вместе с оркестрацией послеаварийного восстановления на базе единой расширяемой платформы, снабженной удобным пользовательским интерфейсом. Автоматическое переключение при сбое (failover) и обратное переключение после устранения сбоя (failback) обеспечивают поддающееся проверке послеаварийное восстановление, а также подготовку подробных отчетов, которые можно использовать дл  мониторинга ИТ-инфраструктуры и предоставления по запросу контролирующих органов. Это решение также реализует непрерывную репликацию данных с полностью автоматизированной функциональностью послеаварийного восстановления, сокращающего показатель RPO (Recovery Point Objectives) до менее чем одной минуты и практически до нуля показатель RTO (Recovery Time Objectives).

Решение также доступно для Microsoft Azure и AWS и позволяет оркестрировать весь процесс послеаварийного восстановления данных в/из публичного облака Microsoft Azure и AWS, внутри публичного облака или между географическими регионами с преобразованием данных «на лету» при их перемещении между разными облаками. Commvault поддерживает все публичные облака, поэтому у заказчиков компании есть свобода выбора и гибкость, необходимая для удовлетворения постоянно меняющихся требований бизнеса, а пользовательский интерфейс Commvault Command Center упрощает работу пользователя.

Также благодаря усовершенствованиям новой версии CDR можно использовать для управления данными в гибридном облаке и многооблачной среде, миграции данных между облаками, репликации между системами хранения, защиты от программ-вымогателей, сертификации приложений, внедрения DevOps в сети виртуальных машин bubble network и для ряда других задач.

Commvault Disaster Recovery теперь поддерживает непрерывную репликацию и оркестрацию рабочих нагрузок VMware

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