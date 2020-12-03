«MTI hi-tech дистрибуция» предложит программируемых роботов Jimu от Ubtech

3 декабря 2020 г., 13:25

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Портфель «MTI hi-tech дистрибуция» пополнился эксклюзивным договором на поставку четырех моделей программируемых роботов серии Jimu от бренда Ubtech. Первые партии поступят в Украину уже в декабре. Официальным авторизованным сервисным центром Ubtech на территории Украины стала компания «MTI-Сервис».

Серия программируемых роботов Jimu – это конструктор, позволяющий собрать робота из набора частей, а затем запрограммировать его поведение посредством доступного интерфейса через мобильное приложение под iOS или Android.

В первую поставку «MTI hi-tech дистрибуция» включила четыре модели Ubtech Jimu – Astrobot Upgraded Kit, TrackBots Kit, CourtBot и ScoreBot. Как отмечается, эти модели имеют максимально широкий спектр задач и возможностей и позволяют реализовать наиболее интересные модели взаимодействия работа с окружающим миром.

«Новые серии учебных программируемых роботов Ubtech – полноценные учебные модели, созданные по принципам STEM. Они призваны помочь детям и взрослым в освоении базовых навыков программирования роботизированных систем. Дополнительным бонусом станет сообщество Jimu, которое поддерживает компания. Это площадка для обмена опытом и знакомства с возможностями робоконструктора. Она уже объединяет более миллиона пользователей», – отмечает Сергей Яковлев, коммерческий директор «MTI hi-tech дистрибуция».

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