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Cloudflare запустила сервіс для блокування веб-скреперів АІ-компаній

5 июля 2024 г., 12:35

Компанія Cloudflare представила нову функцію для запобігання вилученню контенту веб-сайтів розробниками штучного інтелекту.

Ця функція доступна в рамках CDN компанії. Платформа використовується значним відсотком веб-сайтів у світі, щоб пришвидшити час завантаження сторінок для користувачів. За словами Cloudflare, нова функція запобігання скрепінгу доступна як на безкоштовному, так і на платному рівнях їхньої CDN.

Багато компаній, що розробляють штучний інтелект, використовують контент із загальнодоступних веб-сторінок для навчання своїх великих мовних моделей. OpenAI, Google та деякі інші гравці ринку дозволяють операторам веб-сайтів відмовитися від скрепінгу. Однак не всі розробники LLM надають таку можливість, і саме цю проблему Cloudflare сподівається вирішити за допомогою свого інструменту для запобігання скрепінгу.

Ця функція використовує штучний інтелект для виявлення спроб автоматизованого вилучення контенту. За словами Cloudflare, її програмне забезпечення може виявляти ботів, які вилучають контент для навчальних проектів LLM, навіть якщо вони намагаються уникнути виявлення.

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