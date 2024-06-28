Getac F110 - високопродуктивний захищений планшет для роботи в польових умовах

28 июня 2024 г., 16:35

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Компанія Getac представила планшет нового покоління F110, який поєднує в собі повністю захищену надійність і оновлення, що забезпечують продуктивність і ефективність у польових умовах.



Ключові особливості новинки включають оновлений процесор Intel Core 13-го покоління i5/i7, а також графіку Intel UHD Graphics. Екран LumiBond з яскравістю 1200 ніт і режимами мультитач (сенсорний, у рукавичках, пером) - найяскравіший із доступних для умов використання від прямого сонячного світла до дощу та снігу. Для максимальної мобільності та продуктивності F110 можна використовувати з широким спектром аксесуарів Getac, включно зі знімною клавіатурою, жорсткою ручкою для перенесення та док-станціями для автомобілів.



Швидкий і надійний віддалений зв'язок - найважливіша частина польових операцій у таких галузях, як оборона і видобуток/розвідка нафти і газу, тому нове покоління F110 пропонує широкий спектр можливостей підключення в стандартній комплектації. Серед них Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax і Bluetooth 5.3, що дають змогу персоналу швидко спілкуватися з колегами й обмінюватися даними в міру необхідності. Можливості підключення можуть бути розширені за допомогою додаткових модулів 4G LTE і 5G Sub-6 (з двома SIM-картками, включно з фізичною та електронною), а 5 Мп веб-камера забезпечує чітке і детальне зображення під час відеодзвінків і віддаленого управління.



Професіоналам, які працюють у таких галузях, як ЖКГ і виробництво, необхідні цифрові пристрої, на які вони можуть покластися протягом усієї робочої зміни, навіть якщо доступ до точок живлення або підзарядки обмежений. Нове покоління F110 оснащене пам'яттю DDR5 (до 32 ГБ), яка забезпечує вищу базову швидкість і менше енергоспоживання, як порівняти з попередніми поколіннями, що дозволяє роботу протягом усієї зміни. Зручні для користувача батареї з можливістю гарячої заміни можна замінити в польових умовах. Якщо потрібно ще більше часу роботи між заряджаннями, F110 сумісний із додатковими літій-іонними батареями високої ємності Getac.



F110 також забезпечує міцність і надійність. Завдяки сертифікації MIL-STD-810H та IP66, стійкості до падіння з висоти 6 футів і опціональної стійкості до соляного туману він підходить для роботи в складних умовах, де ризик випадкових ударів, падінь і пролиття рідини набагато вищий.



"Модель F110 вже довгий час є одним з основних компонентів нашого портфоліо повністю захищених планшетів, і на те є вагомі причини. Поєднання продуктивності рівня ноутбука і зручності планшета робить його ідеальним польовим пристроєм для клієнтів з різних секторів і галузей, де складні умови експлуатації є звичайною справою", - говорить Джеймс Хванг (James Hwang), президент Getac Technology. "Нове покоління F110 вирізняється новими функціями та вдосконаленнями, які допомагають професіоналам у польових умовах виконувати роботу з першого разу, навіть якщо вони стикаються з несприятливими умовами та місцем розташування".

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