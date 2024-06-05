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Cisco запускає AI-фонд в 1 млрд дол. та робить перші інвестиції

5 июня 2024 г., 17:35

За заявою Cisco, компанія відкрила фонд обсягом 1 млрд дол. для інвестицій у стартапи в царині штучного інтелекту, приєднавшись до списку великих технологічних компаній, що поспішають придбати частки в невеликих AI-стартапах. Cisco через свій інвестиційний підрозділ вкладає кошти, зокрема, в Cohere, Mistral AI та Scale AI, і вже виділила майже 200 млн дол. з фонду, йдеться в повідомленні.

Стартап Scale AI оцінюють майже в 14 млрд дол., а розробники так званих базових моделей Cohere і Mistral, як зазначають, ведуть перемовини з інвесторами про залучення коштів з оцінкою в 5 млрд дол. Кожна. Базові AI-моделі будуються на основі величезних обсягів даних і можуть застосовуватися в найрізноманітніших сферах діяльності.

Після того як 2022 року OpenAI, підтримувана Microsoft, почала ажіотаж навколо AI із запуском ChatGPT, кілька технологічних компаній, як-от Meta й Amazon, також інвестували в різні стартапи в галузі AI. За останні кілька років Cisco зробила понад 20 придбань та інвестицій, орієнтованих на AI, сприяючи розвитку генеративного AI та машинного навчання, а також інтеграції AI у свій портфель, ідеться в заяві компанії.

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