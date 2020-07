Cisco Connect 2020

+11

Конференция Cisco Connect собирает лучшие умы IT-индустрии, чтобы обсудить новые вызовы и возможности в сфере информационных технологий. В этом году в связи с пандемией конференция прошла в режиме on-line.

Пленарная сессия состоялась 11 июня, а с 15 по 18 июня прошли технические сессии для специалистов. В данном репортаже основное внимание будет уделено пленарной сессии, но прежде чем перейти к ее освещению, приведем приветственное слово регионального менеджера Cisco в странах СНГ Олега Боднара. Он начал с популярной сегодня фразы, что время вызовов является также и временем для возможностей. Однако нельзя сказать, что Cisco очень рада вызовам. Компания, как, впрочем, и все, любит спокойную, размеренную, прогнозируемую жизнь. Вызовы принесли неопределенность, тревогу, но в то же время с ними пришли и новые возможности. Мы научились встречаться в режиме on-line чаще и с большей продуктивностью. Можно с уверенностью утверждать, что приверженность к встречам on-line останется и после окончания режима самоизоляции. Мы научились работать on-line над проектами, продвигать и успешно внедрять их, что экономит время. Мы научились дискутировать и приходить к общему решению on-line. И не важно, какая при этом используется платформа. Но с Cisco Webex это делать намного безопаснее. Мы научились проводить маркетинг on-line и понимать, что digital marketing это уже не дань моде. В это время мы увидели много возможностей цифровизации как для бизнеса, так и для государства. Появились десятки новых идей в разных сферах и индустриях. И все это будет требовать безопасные сети, Wi-Fi, видеозвонки, ЦОД. У нас есть над чем поработать. Что же касается новых возможностей, то данный форум им поможет.

На пленарной сессии с докладом «Живем, работаем, учимся и развлекаемся по-новому» выступил главный евангелист по технологиям Джим Грабб (Jim Grubb).

Он отметил, что режим удаленной работы вызвал повышение интернет-трафика более чем на 20%. Это также и потому, что наша жизнь стала более цифровизированной, чем когда бы то ни было раньше: дети ходят в школу on-line, много людей работают из дому, даже вечеринки проходят on-line. И технологии, которые способствуют этим изменениям, позволяют нам вновь изобрести способ, которым мы делаем эти вещи.

Джим Грабб: «Нам нужно привыкать жить, работать, учиться и развлекаться в новой нормальности»

Что мы видим у большинства наших заказчиков, так это горизонты времени для ответа этому. Вы знаете, что фаза ответа здесь, это экстренное реагирование, при котором мы соединяем столько сотрудников для удаленной работы, сколько возможно. Но большинство компаний прошли через это и двигаются к фазе отражения, и это является периодом времени перед появлением у нас вакцины или эффективного лечения. В этот период времени мы собираемся работать разными способами, мы собираемся работать в гибридном режиме, мы все еще собираемся соблюдать социальную дистанцию и использовать защитное оборудование, мы собираемся использовать каждый имеющийся у нас инструмент, который позволит нам бороться с вирусом. И это дает нам время прямо сейчас реинтерпретировать то, что мы делаем, и технологии, которые мы используем в этот период времени определят, кто победитель, а кто проигравший. И те организации, которые используют это время для ускорения своих усилий по трансформации, свой опыт коммуникаций, будут теми, кто преодолеет возникшие трудности. Мы попали в эту ситуацию, и из нее нужно выходить. Технологии играют роль в изменении нашей жизни уже в течение многих лет.

Когда я присоединился к Cisco, а это было более 27 лет назад, за один год перед тем, как мы получили WWW, я помню собирался на Interop Trade Show и увидел демонстрацию графического веб-браузера. И хочу, чтобы вы только подумали на одну минутку, как много в вашей жизни произошло изменение за последние 20 или 25 лет благодаря одной новой технологии. И восхищает то, что сейчас мы получаем новые технологии каждый день, и они позволяют нам вновь изобретать. Это начинается с того факта, что сегодня у нас всех есть суперкомпьютер в кармане. Но это идет далеко позади того, как мы взаимодействуем с данными. Если вы вспомните об этом, то мы прошли путь от текста к графике, к мобильности, а теперь у нас есть дополнительная и виртуальная реальности. У нас есть носимые устройства, голосовые коммуникации. Это все новые способы для взаимодействия с данными. Хорошим примером этого является компания, также называемая VR (Virtual Reality). Эта компания использует технологию виртуальной реальности, чтобы позволить врачам практиковать медицинские процедуры, не выходя из дома. Таким образом они получают лучшую практику, они не забывают технику процедуры. Это замечательный пример, как такие пользовательские интерфейсы идут намного впереди игровых. Гарнитура предназначена не только для игр, но и для применения в реальном мире. То же происходит и в робототехнике. Вы знаете, когда мы думаем о роботах, мы думаем о машинах, о сборочных автоматических линиях на фабриках. Но это также и о экзоскелетах. Их «мускулы» на 30% сильнее. У них также есть встроенный автономный компьютер, который управляет их движением. Если вы теряете равновесие, потому что вас толкнули, ваш мозг выполняет определенные действия. Робот может помочь вновь обрести равновесие. И поэтому, хотя они нацелены на более возрастное население, которое нуждается в определенной помощи, чтобы, например, встать со стула, эти технологии позволяют нам дополнить и улучшить наши человеческие возможности.

Как вы знаете, мы автоматизировали множество разных видов трудовой деятельности. И в дальнейшем, к несчастью, технологии будут замещать людей. Но технологии могут также улучшить наши человеческие возможности, позволять нам выполнять другие работы. Упомянутая выше компания является одной из двух компаний, которые делают такие экзоскелеты.

Затем имеются технологии машинного обучения и ИИ. Вы знаете, когда у вас есть машина, которая умеет читать медицинскую библиотеку и затем отвечать на вопрос из области медицины, то она помещает все эти данные как бы на кончики пальцев врачей. Это дет нам безграничную память и безграничное воспроизведение всей этой информации.

Далее, есть технологии, такие как блокчейн, которые позволят нам делать безопасные финансовые транзакции, и мы видим, что многие бизнес-модели двигаются навстречу pay as you go. Например, в США мы видим компании по автострахованию, начинающие взимать плату за километраж, за длину безопасного пробега. Таким образом, если я езжу без аварий, я плачу меньше, когда же я вожу машину очертя голову, я плачу несколько больше. Но мы должны быть способны делать транзакцию по каждой миле по мере того как мы едем по дороге, и таким образом мы нуждаемся в технологиях, которые позволят нам делать это по низкой стоимости, с высокими уровнями приватности и безопасности. И блокчейн будет способен позволить такого вида бизнес-модели.

И еще есть IoT, и откровенно говоря, мы собираемся встроить датчики во все, поскольку стоимость, и размер, и требования к питанию к ним постоянно снижаются. И когда у нас появляются датчики, появляются и новые форматы данных, и эти данные позволяют нам оптимизировать, позволяют нам делать вещи проще, позволяют использовать меньше энергии, позволяют заказывать правильное количество ресурсов. Появляются очень много приложений, когда мы начинаем соединять не только всех людей, но и физический мир вокруг нас.

В добавление к этим технологическим тенденциям, которые ведут к соединению вещей каналами связи, мы также идем к соединению людей. И имеются множество компаний, которые уже работают над новыми спутниковыми интернет-решениями. К примеру, компания SpaceX запустила в последний год почти 400 спутников с помощью своих ракет, и собирается обеспечить такой высокий уровень соединений в мире, какой мы никогда не видели прежде. Мы собираемся подсоединить еще 2 млрд. людей к Интернету в следующие год—два. Это не только спутники. У нас также есть, например, некоммерческая организация, называемая Internet.org, работающая над летающим крылом, которое будет находиться на высоте около 18 км. И они будут способны предоставить радиостанции 5G на летающем крыле и Интернет. Вы также имеете Google с проектом запуска воздушных шаров. Солнечные панели, воздушные шары и станции 5G позволят нам подсоединять поселки или удаленные места обитания. Таким образом со всем этими технологиями мы будем соединены еще с 2 млрд. людей. А это новые рынки, это 2 млрд. новых заказчиков, 2 млрд. новых студентов, 2 млрд. новых изобретателей, 2 млрд. новых рабочих мест. Но, к сожалению, если вы отвечаете за безопасность, то это и 2 млрд. новых хакеров.

Мы видим все эти новые технологические тенденции, и они являются ведущей силой этих преобразований бизнес-моделей. Это опыт связи, как мы связаны с миром, как мы связаны с вещами, которые нас окружают, как мы связаны с людьми, с данными.

Давайте взглянем на несколько примеров. Есть несколько тем, которые широко распространены в каждой индустрии по всему миру, и первым номером здесь является, что технология может многое упростить. В идеале нужно получить желаемый результат с помощью одной кнопки. Однажды подсоединив вещи, мы сможем автоматизировать процессы, и, конечно, мы должны обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных и чувствительных данных. Но технологии могут это позволить.

Другой широко обсуждаемой темой является оптимизация стоимости, скорости, точности. Вот несколько примеров. По мере того как мы получаем новые форматы данных, и они часто поступают от IoT, мы делаем измерения. Когда мы можем измерить, мы можем анализировать, когда мы можем анализировать, мы можем оптимизировать. Возьмем датчик места на парковке который отслеживает припаркованные автомобили. Это позволяет вам создать соответствующее приложение, так что вы можете найти паркинг на вашем телефоне, заплатить за парковку. Далее, вы можете контролировать своевременный прием лекарств и таким образом оптимизировать заботу о своем здоровье. В животноводстве можно устанавливать датчики на коровах. Они могут измерять параметры, которые говорят фермеру, когда корова готова отелиться. Фермеры могут помочь ей при отеле. В виноделии можно «подсоединить» виноградную лозу и измерять проходящий поток влаги. Измеряются также влажность почвы, температура и рН, а затем точно определяется количество воды, необходимое для полива. Это позволяет регулировать насколько сладким или кислым будет виноград и терпкость вина. На основе получаемых данных, виноделы создают вина, которые затем ежегодно получают награды.

По мере того как мы разрабатываем новые технологии для носимых устройств, они позволяют нам предоставлять людям информацию, соответствующую контексту, в любом месте и в любое время. Это может, например, помочь хирургу получить информацию о пациенте во время операции.

Что значат все эти новые усилия в области разработок новых технологий, с точки зрения перспектив ИТ? Мы не можем продолжать это делать при скорости и стоимости, которые есть сегодня. Вот почему в Cisco работают над платформой для построения этих цифровых бизнес-моделей. Нашими целями в этом году являются помочь нашим заказчикам реинтерпретировать их приложения, чтобы помочь им обезопасить их данные, помочь трансформировать имеющуюся инфраструктуру в инфраструктуру, основанную на намерениях (intent-based infrastructure, IBI), а также усилить команды с помощью наших возможностей сотрудничества.

Давайте поговорим немного об сетях, основанных на намерениях. В Cisco мы переходим к новым способам управления сетями и ИТ-инфраструктурой. И мы называет это сетями, основанными на намерениях, где вы определяете намерения бизнеса, и затем вы используете программно-определяемые контроллеры, чтобы активировать эти намерения во всей физической и виртуальной инфраструктуре. И далее, мы, конечно, подсоединяем телеметрию, что даст нам возможность отслеживать работу инфраструктуры и устранять проблемы, которые возникают, очень быстро.

Это то, что мы называем сетями, ориентированными на намерения. Чтобы дать вам пример этого, я хотел бы поговорить о Cisco DNA Center. Это наша сеть, базированная на контроллерах для беспроводных сетей, WAN и сетях доступа. Она включает технологии Meraki, а также наши технологии SD-WAN (Software-Defined WAN). С DNA Center вы управляете сетями с помощью графического пользовательского интерфейса, который позволяет очень легко определять политики. Мы можем также использовать IBN для мониторинга сети. Теперь с DNA Center у нас появилась возможность видеть, что происходит в сети, например, сколько устройств работают правильно. Это также инструмент для поиска и устранения неисправностей. Когда вы хотите найти проблемы, вы дважды щелкаете мышью, проваливаетесь на следующий уровень, и мы даем вам руководство, как управлять вашей сетью более эффективно.

Мы начали это путешествие по нашим продуктам ЦОД с нашего программно-определяемого контроллера ACI (Application Centric Infrastructure), и мы добавили аналитику, которая имеет возможности телеметрии. Мы расширили IBN вплоть до облаков и обеспечили их безопасность. Мы предоставили возможность расширить политики, которые определены для вашей частной сети, до облаков. И затем, со стороны доступа у нас есть новый унифицированный контроллер домена, и он позволяет управлять новыми сетями 5G посредством нашего DNA Center. Так что теперь вы можете перемещать политики не только на ваши частные сети доступа, но и на новые публичные сети 5G по мере их разворачивания. Мы расширили наши программные возможности на уровень IoT посредством платформ Jasper и Kinetic, и мы расширили наши возможности телеметрии до уровня прикладных программ с помощью приобретенной компании AppDynamics. Таким образом вы можете видеть, что у нас есть автоматизация и телеметрия от датчиков до ПО, от мобильных устройств до облака, выполняются ли вычисления в вашем частном облаке, частном ЦОД или в публичном облаке. Мы усиливаем это с помощью наших средств безопасности и нашим SOC Cisco Talos, где мы осуществляем мониторинг угроз в Интернете по всему миру. Информация от Talos усиливает наши продукты безопасности и позволяет нашим программным контроллерам предотвращать эти угрозы. И наконец, мы делаем все эти контроллеры открытыми и программируемыми. Наличие north—south и east—west API делает очень легким подключение к остальной вашей ИТ-инфраструктуре.

В последний год мы потратили много времени и усилий на разработку и конструирование, чтобы сделать все эти контроллеры совместимыми. Мы назвали это кросс-доменной ориентированной на намерения сетью. Она разрабатывалась с идеей, что у вас есть возможность определить намерение один раз и затем распространить его по всей инфраструктуре, от публичных сетей 5G до сетей доступа, сетей ЦОД и вплоть до облака, и позволить вам сфокусироваться на политиках, а компьютеры делают за вас всю тяжелую работу по конфигурации устройств.

В итоге мы строим сеть с автономной конфигурацией, автономной диагностикой, автономной защитой и автономной оптимизацией. Это будет инфраструктурой, которая работает с новой скоростью, с намного более низкой моделью стоимости, чем в прошлом. И по мере того как мы движемся к новой нормальности, имеется множество вещей, множество цифровых моделей, которые мы собираемся изобрести в этот период. И эти гибкие интуитивные ИТ позволят нашим заказчикам достичь успеха в это время.

