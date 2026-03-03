Цифровізація рибної галузі триває – влітку планується запуск модуля обліку водних об’єктів

3 марта 2026 г., 16:25

За підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) розробники Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства «еРибальство» відновлюють роботи зі створення важливого компонента системи – Державного обліку рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) «еСтавок», реалізацію якого було призупинено у квітні 2025 року через відсутність джерел фінансування.

Зокрема, планується забезпечити повноцінне інформаційне наповнення розділів щодо обліку об’єктів аквакультури, спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ), відомостей про нерестовища та зимувальні ями, а також даних про водосховища комплексного призначення й умови оренди водних об’єктів.

Для досягнення максимальної прозорості та актуальності даних передбачено налагодження автоматизованого інформаційного обміну з низкою державних ресурсів, серед яких – Державний водний кадастр, Державний земельний кадастр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Завершення робіт зі створення та початок дослідної експлуатації компонента системи «еСтавок» заплановано на червень.

