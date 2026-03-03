 
`

Цифровізація рибної галузі триває – влітку планується запуск модуля обліку водних об’єктів

3 марта 2026 г., 16:25
Цифровізація рибної галузі триває – влітку планується запуск модуля обліку водних об’єктів

За підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) розробники Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства «еРибальство» відновлюють роботи зі створення важливого компонента системи – Державного обліку рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) «еСтавок», реалізацію якого було призупинено у квітні 2025 року через відсутність джерел фінансування.

Зокрема, планується забезпечити повноцінне інформаційне наповнення розділів щодо обліку об’єктів аквакультури, спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ), відомостей про нерестовища та зимувальні ями, а також даних про водосховища комплексного призначення й умови оренди водних об’єктів.

Для досягнення максимальної прозорості та актуальності даних передбачено налагодження автоматизованого інформаційного обміну з низкою державних ресурсів, серед яких – Державний водний кадастр, Державний земельний кадастр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Завершення робіт зі створення та початок дослідної експлуатації компонента системи «еСтавок» заплановано на червень.

