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Panasonic разработала эко-робота Umoz

16 февраля 2022 г., 15:45
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Вслед за уже знаменитым Nikobo Panasonic представила еще одну идею – эко-роботов Umoz, которые должны сделать любой дом или офис более зеленым и дружелюбным.

Внешне роботы напоминают миниатюрный бонсай с очень нестандартным дизайном, на который создателей, вероятно, вдохновили персонажи Хаяо Миядзаки и фантастических фильмов. Участники экспериментальной лаборатории Aug Lab от Panasonic «скрестили» самые современные технологии (сенсоры, механизацию и программное обеспечение) с биологической составляющей – мхом, который широко распространен в Японии.

Как отмечается, японские инженеры сумели превратить Umoz в почти одушевленного персонажа. Он самостоятельно передвигается по дому или офису, выбирая наиболее комфортные для себя места. В солнечную погоду робот может перебежать в тенистый угол, но больше всего его радует влажный туман – именно в нем Umoz становятся наиболее подвижными и активными, сообщается в пресс-релизе.

Многочисленные встроенные сенсоры влажности и интенсивности освещения позволяют роботу постоянно отслеживать окружающую обстановку и выбирать оптимальную для себя локацию. При правильном уходе Umoz может годами развлекать своего владельца. Главное, чтобы тот не забывал его регулярно поливать.

Разработчики утверждают, что эко-роботы Umoz могут спокойно жить в частных, рабочих и общественных местах. Особых утилитарных функций для них пока не предусмотрено, однако эти милые персонажи обязательно поднимут у людей настроение.

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