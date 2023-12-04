4 декабря 2023 г., 18:44

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Apple продовжує активно впроваджувати Wi-Fi 6E в лінійку своїх продуктів. Чи наближається переломний момент, коли вже необхідно розглядати розгортання цього стандарту у вашій мереж? А як щодо Wi-Fi 7?

Багато хто ще пам'ятає битву між 2,4 ГГц і 5 ГГц. Останній - набагато швидший і чистіший, але він не просунувся так далеко, як 2,4 ГГц, а також потребує більше заряду акумулятора. Але ж 2,4 ГГц – це переповнений діапазон. Він має лише 3 канали, що не перекриваються. У щільному середовищі складно уникнути міжканальної інтерференції. Можна було б очікувати, що 5 ГГц з часом витіснить 2,4 ГГц, але технологія Wi-Fi 6 фактично повернула 2,4 ГГц.

Якщо Wi-Fi 6 був 4-смуговим шосе, то Wi-Fi 6E – це 8-смугова автомагістраль, на якій дозволена лише певна швидкість. Новий стандарт використовує спектр у діапазоні 6 ГГц, який може вмістити до семи каналів 160 МГц або чотирнадцять каналів 80 МГц. Цей додатковий спектр значно збільшує пропускну здатність, доступну для Wi-Fi пристроїв, що особливо корисно в місцях великого скупчення людей. Wi-Fi 6E – це, на мою думку, найбільше оновлення Wi-Fi за багато років. Пристрої, які його підтримують, мають зворотну сумісність зі старішими технологіями Wi-Fi, а пристрої, які не підтримують Wi-Fi 6E, не можуть працювати в діапазоні 6 ГГц. Це все одно, що сказати, що з’явилося нове шосе, яким можуть їздити лише електромобілі. На ній буде набагато менше людей. Отже, ми маємо ситуацію, коли є нова технологія Wi-Fi, яка є досить революційною, і вона швидко поширюється на всю платформу Apple. Технологія Wi-Fi 6E існує вже кілька років, але, як і будь-яка нова специфікація, потрібен час, щоб вона потрапила на пристрої.

Чи настав час розгортати Wi-Fi 6E?

Якщо ви розгортаєте новий парк пристроїв Apple для офісу, які підтримують Wi-Fi 6E, то саме час подумати про розгортання його підтримки у мережі. Але слід зазначити, що Wi-Fi 7 вже починає наступ, але до того, як він замінить Wi-Fi 6E в пристроях Apple, залишилося ще кілька років. Слід зазначити, що компанія ніколи не розгортає новий стандарт Wi-Fi першою, оскільки ранні версії, як правило, є досить вибагливими до заряду акумулятора. Wi-Fi 7 в ідеальному середовищі справді має значні покращення продуктивності, але для цього потрібно багато чого зробити.

На завершення слід зазначити, що точки доступу з підтримкою Wi-Fi 6E дорожчі за ті, що базуються на Wi-Fi 6. Але якщо ви розгортаєте 6E-сумісні пристрої сьогодні має сенс розглянути можливість модернізації хоча б частини вашої мережі для підтримки нового стандарту. Якщо ви все ще використовуєте пристрої Wi-Fi 6, наприклад, MacBook Air, ви, ймовірно, можете використовувати Wi-Fi 6, поки не з’являться пристрої Wi-Fi 6E.

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