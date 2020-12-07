Решение безопасного удаленного доступа Ericom Connect становится доступно из облака

7 декабря 2020 г., 13:55

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Решение Ericom Connect стало доступным в качестве услуги в глобальном облаке Ericom Global Cloud. Благодаря этому многопользовательскому корпоративному предложению организации могут наладить удаленную работу путем безопасного подключения пользователей к частным приложениям и рабочим столам в офисе, которые им необходимы для обеспечения продуктивной работы, без выделения инфраструктуры, установки и обслуживания ПО на своих серверах.

Ericom Connect обеспечивает безопасный, централизованно управляемый доступ к приложениям Windows и Linux, а также к рабочим столам пользователей с любого устройства с мощными функциями удаленного доступа, которые обеспечивают удобную и знакомую работу конечных пользователей. Консоль облачной службы предлагает ИТ-администраторам средства управления безопасностью и управлением, которые упрощают задачи публикации приложений, подготовки рабочих столов и настройки политик доступа. Пользователи просто подключаются к рабочим столам и приложениям, которые им нужны для выполнения работы, через стандартные веб-браузеры или встроенный клиент.

Организации могут настроить интеграции со своими существующими VPN или использовать встроенный защищенный коммуникационный шлюз для шифрования связи и разгрузки трафика из своих VPN. Ericom Connect также имеет встроенную поддержку единого входа (SSO), что упрощает организациям использование существующих политик доступа на основе идентификационных данных. Дополнительные функции безопасности включают администрирование на основе ролей, доступ на уровне групп и управление политиками, а также мониторинг использования приложений и оповещения. Поддержка HTML5 предоставляется во всех основных браузерах, чтобы упростить процесс подключения устройств всех пользователей к критически важным ресурсам. Чтобы позволить ИТ-администраторам, а также пользователям работать удаленно, Ericom Connect может быть инициализирован без установки какого-либо программного обеспечения непосредственно на рабочие столы в офисе или удаленные устройства пользователей.

Клиенты также могут воспользоваться функциями безопасности Zero Trust дополнительного решения Ericom Application Isolator – решение устраняет риски безопасности, создаваемые чрезмерно широкими правами доступа, часто предоставляемыми пользователям в корпоративных сетях, которые создают среду, которую злоумышленники могут использовать в качестве перемещения внутри сети для распространения атак, таких как программы-вымогатели. Решение предотвращает атаки, ограничивая удаленный и внутренний доступ к приложениям и видимость только того, что обычно требуется для каждого пользователя. Приложения маскируются от неавторизованных пользователей, останавливая распространение угроз, делая их невидимыми для потенциальных злоумышленников.

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