Apple оновила Mac Studio моделями з чипами M4 Max і M3 Ultra

6 марта 2025 г., 14:35

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Компанія Apple представила новий Mac Studio - найпотужніший комп'ютер Mac в історії, за її заявою, оснащений процесором M4 Max і новим чіпом M3 Ultra.



Mac Studio здатний працювати з великими мовними моделями (LLM) з більш ніж 600 млрд параметрів, що повністю зберігаються в пам'яті, завдяки вдосконаленому графічному процесору та до 512 ГБ об'єднаної пам'яті M3 Ultra - найбільше за всю історію персональних комп'ютерів.



Новий Mac Studio доступний для попереднього замовлення вже сьогодні, а продаж розпочнеться 12 березня.



Mac Studio з M4 Max завдяки 16-ядерному процесору, 40-ядерному графічному процесору працює в 3,5 раза швидше, ніж Mac Studio з M1 Max, і в 6,1 раза швидше, ніж найпотужніший 27-дюймовий iMac на базі Intel.



Графічний процесор в M4 Max також вперше реалізує в Mac Studio передову графічну архітектуру Apple, включаючи динамічне кешування, апаратне прискорення затінення сітки та механізм трасування променів другого покоління для більш плавного створення контенту та ігор. Модель може мати від 36 ГБ оперативної пам'яті до 128 ГБ. А завдяки Media Engine в M4 Max, який має два прискорювачі ProRes, система Mac Studio може без зусиль опрацьовувати декілька потоків 4K ProRes.



Mac Studio з M4 Max дає змогу до 1,6 раза швидше обробляти зображення в Adobe Photoshop у порівнянні з Mac Studio з M1 Max і до 2,9 раза швидше у порівнянні з 27-дюймовим iMac з процесором Core i9. Продуктивність обробки відео в Topaz Video AI зросла в 1,6 раза порівняно з Mac Studio з M1 Max і в 5 разів - з 27-дюймовим iMac з Core i9.



Щодо Mac Studio з M3 Ultra, то ця модель забезпечує майже вдвічі вищу продуктивність, ніж M4 Max, у робочих навантаженнях, які використовують переваги високих потужностей процесора та графічного процесора.



Mac Studio з M3 Ultra працює у 2,6 раза швидше, ніж Mac Studio з M1 Ultra, і в 6,4 раза швидше, ніж 16-ядерний Mac Pro на базі Intel Xeon W.



M3 Ultra має 32-ядерний CPU з 24 продуктивними ядрами, що на 50% більше, ніж у будь-якого попереднього чіпа Ultra, і найбільшу кількість ядер CPU за всю історію існування комп'ютерів Mac. Він також пропонує до 80 ядер графічного процесора, що більше, ніж у будь-якому чипі Apple. Має 32-ядерний нейронний движок для штучного інтелекту та машинного навчання (ML) на пристрої й архітектуру пам'яті з високою пропускною здатністю, яка забезпечує понад 800 ГБ/с.



Mac Studio M3 Ultra може постачатися з 96 ГБ уніфікованої пам'яті, яку можна розширити до 512 ГБ і до 16 ТБ надшвидкісного SSD-накопичувача. Цього достатньо для зберігання понад 12 годин відео у форматі 8K ProRes. Удосконалена графічна архітектура забезпечує динамічне кешування, апаратне прискорення затінення сітки та трасування променів, тому графічні робочі процеси, такі як рендери на базі графічного процесора, працюють до 2,6 раза швидше, ніж Mac Studio з M1 Ultra.



Продуктивність рендерингу 8K-відео в Final Cut Pro в 1,4 раза вища, якщо порівнювати з Mac Studio з M1 Ultra, і до 4 разів - у порівнянні з 16-ядерним Mac Pro на базі Intel з Radeon Pro W5700X.



Нові Mac Studio оснащені портами Thunderbolt 5, які забезпечують швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с, що в 3 рази швидше, ніж у попередньому поколінні, що дозволяє використовувати більш швидкісні зовнішні накопичувачі, шасі для розширення та потужні концентратори. Для тих, хто покладається на карти розширення PCIe у своїх робочих процесах, Thunderbolt 5 дає змогу підключати зовнішні шасі розширення з більшою пропускною здатністю та меншою затримкою. M3 Ultra Mac Studio тепер підтримує до восьми дисплеїв Pro Display XDR з повною роздільною здатністю 6K. Mac Studio також пропонує широкий спектр можливостей підключення для професіоналів, включаючи порт Ethernet 10 Гбіт/с, порт HDMI, слот для карт пам'яті SDXC на передній панелі для зручного імпорту фотографій і відео, а також вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth.



Mac Studio разом зі Studio Display дає можливість творчим користувачам створити студію своєї мрії. Studio Display поєднується з Mac Studio завдяки 27-дюймовому дисплею Retina з роздільною здатністю 5K, 12-мегапіксельній камері Center Stage, три-мікрофонному масиву студійної якості та звуковій системі з шістьма динаміками з функцією Spatial Audio. Для користувачів, які працюють над робочими процесами HDR, Pro Display XDR пропонує 32-дюймовий дисплей Retina 6K з піковою яскравістю HDR до 1600 ніт. Користувачі також можуть додати відповідні аксесуари Magic, включаючи клавіатуру Magic Keyboard з Touch ID, трекпад Magic Trackpad і мишу Magic Mouse, які доповнюють елегантний дизайн Mac Studio і Studio Display.

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