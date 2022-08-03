CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення

3 августа 2022 г., 14:49

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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.



Cisco випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x



Atlassian випустили рекомендацію щодо безпеки для усунення вразливості (CVE-2022-26138), яка впливає на програму Questions for Confluence. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

https://confluence.atlassian.com/doc/questions-for-confluence-security-advisory-2022-07-20-1142446709.html



Команда Samba випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у кількох версіях Samba. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

• CVE-2022-2031:

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-2031.html

• CVE-2022-32742:

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-32742.html

• CVE-2022-32744:

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-32744.html

• CVE-2022-32745:

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-32745.html

• CVE-2022-32746:

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-32746.html



Apple випустили оновлення системи безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Рекомендуємо ознайомитись та встановити необхідні оновлення:

https://support.apple.com/en-us/HT201222

CISA випустили Звіт про аналіз шкідливих програм щодо використання невиправленої вразливості Log4Shell на сервері VMware Horizon. Ознайомитися зі звітом можна за посиланням:

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/analysis-reports/ar22-203a



Більше інформації про Log4Shell за посиланнями:

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-174a

https://www.cisa.gov/.../apache-log4j-vulnerability-guidance

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa21-356a

https://github.com/cisagov/log4j-affected-db

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру