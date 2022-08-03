IDC: світові поставки планшетів у другому кварталі стабільно росли, а хромбуків різко впали

3 августа 2022 г., 13:25

0

Tweet

Згідно з попередніми даними IDC, у другому кварталі світові поставки планшетів сягнули 40,5 млн одиниць, що на 0,15% більше ніж у минулому році.



Більш плавне розгортання в освітніх проєктах і кілька рекламних розпродажів, таких як «618» дні в Китаї та Amazon Prime Day у США, призвели до кращих, ніж очікувалося, поставок у минулому кварталі.



Нові постачальники, такі як Xiaomi, OPPO, vivo та realme, також показали більше ніж очікувалось, що сприяло зростанню ринку планшетів Android у кварталі.



Тим часом сегмент Chromebook продовжував падати: поставки знизились на 51,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 6 мільйонів одиниць у другому кварталі 2022 року. Зниження було очікуваним, оскільки накопичення запасів все ще не зникло, а попит у секторі освіти сповільнився. Однак обсяги поставок все ще перевищують рівень до пандемії.



«Ринок планшетів показав кращі результати, ніж очікувалося, попри інфляційний тиск, геополітичні проблеми та обмеження, що триває в Китаї через Covid», - підкреслив Ануропа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик із моніторингу мобільності та споживчих пристроїв IDC. - «Є кілька факторів, які працюють на користь планшетів: один - постійний попит на планшети як дешевшу альтернативу ПК. Крім того, багато провідних гравців зробили величезну роботу зі своїми стратегіями розповсюдження та змогли повністю постачати планшети для освітніх проєктів. Також слід звернути увагу на поширення недорогих знімних пристроїв, особливо від нових гравців у таких регіонах, як Тихоокеанський регіон, які використовують попит на пристрої для освітніх цілей».



«Хоча поставки Chromebook скоротилися за останні кілька кварталів, все ще є можливості, оскільки пандемія принесла позитивні зміни в запровадження платформи Chrome», - наголосив Джитеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень мобільності та споживчих пристроїв IDC. - «Потреба у дистанційному навчанні пришвидшила плани шкіл досягти оснащення учнів комп'ютерами у співвідношення 1:1, яке, ймовірно, зберігатиметься в майбутньому. І навіть якщо поставки ПК в інших категоріях зменшаться, Chrome залишиться на цьому високому рівні".

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру