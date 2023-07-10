 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Антидрон Україна» пропонує придушувач дронів на 5 діапазонів

10 июля 2023 г., 16:35

«Антидрон Україна» пропонує придушувач дронів на 5 діапазонів

Український виробник засобів протидії дронам "Антидрон Україна" оголосив про випуск свого рішення, яке здатне боротися з широким спектром ворожих радіокерованих боєприпасів, що баражують, зокрема з "Ланцетом", "Кубом", Zala і Supercam. Це досягається завдяки підтримці п'яти частотних діапазонів 0,9/1,2/1,5/2,4/5,8 МГц, де забезпечується потужність 30/10/25/30/25 Вт.

Загальне споживання пристрою 120 Вт, його енергопостачання виконується за допомогою зовнішнього акумулятора на 20 А*год масою 2,45 кг. Рішення здатне працювати автономно 2-4 години (залежно від кількості ввімкнених каналів придушення). Комплектний мережевий зарядний пристрій на 5 А відновлює запас електроенергії за 4 години. У комплект також входить кабель для ЗП і герметична сумка для перенесення пристрою.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  