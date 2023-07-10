«Антидрон Україна» пропонує придушувач дронів на 5 діапазонів

10 июля 2023 г., 16:35

Український виробник засобів протидії дронам "Антидрон Україна" оголосив про випуск свого рішення, яке здатне боротися з широким спектром ворожих радіокерованих боєприпасів, що баражують, зокрема з "Ланцетом", "Кубом", Zala і Supercam. Це досягається завдяки підтримці п'яти частотних діапазонів 0,9/1,2/1,5/2,4/5,8 МГц, де забезпечується потужність 30/10/25/30/25 Вт.



Загальне споживання пристрою 120 Вт, його енергопостачання виконується за допомогою зовнішнього акумулятора на 20 А*год масою 2,45 кг. Рішення здатне працювати автономно 2-4 години (залежно від кількості ввімкнених каналів придушення). Комплектний мережевий зарядний пристрій на 5 А відновлює запас електроенергії за 4 години. У комплект також входить кабель для ЗП і герметична сумка для перенесення пристрою.

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