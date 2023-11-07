Brother представила кольоровий струменевий БФП із вбудованою технологією різання паперу

7 ноября 2023 г., 15:25

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Компанія Brother International представила свій новітній струменевий багатофункціональний апарат MFC-J1800DW Print & Cut All-in-One Color Inkjet Printer, заявлений як перший пристрій друку з функцією автоматичного різання паперу. У ньому використовується технологія Brother Blade Sensor Technology (BST), що дає змогу з високою точністю розрізати навпіл цілу сторінку. Принтер Print & Cut, призначений для дому, малого бізнесу або ремісничого виробництва, володіє всіма функціями друку, копіювання, сканування та факсу, а також різаком для паперу, що дозволяє вирізати листівки, запрошення, меню для ресторанів, етикетки для доставлення тощо ідеального розміру.



"Потреби споживачів постійно змінюються, і компанія Brother прагне випускати пристрої, що пропонують все ті ж надійні рішення, якими ми славимося, з новітніми технологіями та інноваційними функціями", - говорить Алехандра Белло, менеджер з маркетингу продукції компанії Brother International. Додавши в кольоровий струменевий принтер "все в одному" революційний вбудований різак для паперу, ми відкриваємо покупцям новий спосіб друку та різання".



Зазначається, що Print & Cut - це універсальне рішення для споживачів, які шукають компактний принтер "все в одному", що відповідає їхнім повсякденним потребам і забезпечує неперевершену ефективність і підвищену продуктивність при виконанні друкарських проєктів. Основні характеристики новинки включають:



Технологія кольорового струменевого друку "5 в 1": Якісні функції друку, копіювання, сканування та факсу за швидкості друку до 17 с./хв у монохромному режимі та 16,5 с./хв у кольорі, автоматичний двосторонній друк, лоток для паперу місткістю 150 аркушів та пристрій автоматичної подачі документів місткістю 20 сторінок.



Автоматичний різак паперу: Вбудований різак паперу з технологією Brother Blade Sensor Technology розрізає папір формату letter (8,5x11") на відбитки формату half letter (8,5x5,5"), даючи змогу користувачам заощаджувати час і обмежувати кількість відходів.



Різноманітні можливості підключення: Додаток Brother Mobile App Connect забезпечує мобільний доступ до друку, копіювання, сканування та різання практично з будь-якого місця. Додаток також включає доступ до інтелектуального індикатора сторінок Brother Intelligent Page Gauge, що дає змогу відстежувати витрату і залишок чорнила. Друк і сканування з різних хмарних сервісів, включно з Google Drive, Dropbox і Box. Варіанти локального підключення включають вбудовану бездротову мережу Wi-Fi Direct або локальне підключення до одного комп'ютера через USB.



Підписка Refresh EZ Print дає змогу отримувати відбитки найвищої якості та підтримувати оптимальну роботу пристрою, використовуючи оригінальне чорнило та витратні матеріали Brother. При підписці на послугу Refresh EZ Print Subscription можна оплачувати кожну сторінку та отримувати поповнення чорнила, що доставляються прямо до порогу будинку, ще до їх закінчення.



БФП Brother Print & Cut ($199,99) вже доступний на Інтернет-майданчиках і в деяких роздрібних магазинах у США.

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