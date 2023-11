LG постачатиме власну платформу для автомобільного контенту

7 ноября 2023 г., 16:25

Компанія LG Electronics (LG) оголосила, що застосує власну інтегровану інформаційно-розважальну систему для автомобілів з «webOS for Automotive» — платформою автомобільного контенту компанії, для нових моделей Genesis Hyundai Motor Group (Hyundai Motor Company, Kia corporation, Genesis). 31 жовтня на церемонії в Лос-Анджелесі, США, компанія LG разом з Hyundai Motor Group (Hyundai) та YouTube відсвяткували впровадження «webOS for Automotive» для Genesis, люксового бренду Hyundai, і обговорили співпрацю з метою покращити досвід розваг в автомобілях.



Нові моделі Hyundai Genesis оснащені інформаційно-розважальною системою, що повністю залучає всі переваги webOS. Пасажири на передніх і задніх сидіннях тепер можуть з комфортом і відповідно до правил водіння та безпеки переглядати контент високої якості, звичний на смартфонах або телевізорах. Інформаційно-розважальні дисплеї здатні транслювати контент із якістю розробленого Genesis звуку.



Примітно, що LG вперше представляє власну платформу автомобільного контенту. LG презентувала «webOS for Automotive» з метою розширити можливості унікального клієнтського досвіду й послуг в дорозі. Послуговуючись підтвердженою популярністю й зручністю webOS, сукупні продажі якої досягли 200 мільйонів на ринку смарттелевізорів, компанія розробила нову версію для транспортних засобів, щоб водії та пасажири мали змогу насолоджуватися широким спектром відмінних послуг, включаючи YouTube, в оптимізованому салоні.



LG, Hyundai та YouTube тісно співпрацювали, щоб перенести телепрограму YouTube на «WebOS for Automotive» й забезпечити оптимізовані враження від перегляду в салоні автомобіля. Крім того, в додатку YouTube застосовані нещодавно розроблені нативні сенсорні рішення на «WebOS for Automotive».



Завдяки «webOS for Automotive» споживачі можуть з комфортом насолоджуватися різноманітним контентом, доступним на домашньому телевізорі, прямо в автомобілі. Диференційований досвід мобільності приносить більше цінності життю в дорозі, розширюючи життєвий простір до їхніх транспортних засобів.



«Завдяки технологічному розвитку, зосередженому на програмно-визначених транспортних засобах, люди можуть з комфортом насолоджуватися різноманітним відеоконтентом у своїх автомобілях», — заявив Квон Хе Йонг, віцепрезидент Центру розвитку інформаційно-розважальних систем Hyundai Motor Group. — «Ми продовжуватимемо розширювати нашу співпрацю з великими компаніями глобального контенту, щоб надавати нашим клієнтам більш різноманітні та цінні враження від перебування в транспортних засобах».



«YouTube забезпечує якісний аудіо- та відеоконтент, оптимізований для розваг в автомобілі. Ми пишаємося тим, що беремо участь у цій колаборації, що переносить автомобільні розваги на новий рівень», — розповів Тоні Арчібонг, керівний директор YouTube Global Product Partnerships.



«Компанія LG залишається відданою впровадженню найсучасніших рішень для транспортних засобів, включаючи «webOS for Automotive», оскільки ми прагнемо покращити клієнтський досвід для водіїв і пасажирів, а також задовольнити різноманітні вимоги виробників автомобілів», — зауважив Юн Сок Хюн, очільник компанії LG Vehicle Component Solutions.

